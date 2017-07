Cachete, cada día más lejos

Cachete, en acción contra Rafaela. ¿Fue su último partido? (Foto: Club Atlético Tigre).

El regreso de Diego Morales a Tigre, allá por julio de 2016, despertaba una gran ilusión en el hincha tigrense, que recordaba esos goles y gambetas del volante creativo, que entre 2010 y 2012 deslumbró en Victoria y que , al igual que Mariano Echeverría, a pesar de su pasado en Chacarita, se ganó la idolatría en Tigre. Es así que Cachete regresaba a Victoria el año pasado, rechazando una oferta de Vélez, proveniente de Liga de Quito. Era el regreso de uno de los jugadores más talentosos del fútbol argentino.

Sin embargo, su vuelta no fue como se esperaba. Si bien fueron varios los jugadores que no funcionaron en el torneo pasado, que tuvo al Matador siempre en los puestos de abajo (terminó 24º de 30 equipos) y el 10 no gravitó. De hecho, en su segundo partido ante Newell`s, falló un penal, nada grave, pero fue un indicio. Anotó un lindo gol ante Boca en la fecha 5, en la jornada siguiente también facturó, contra Olimpo, en la fecha 12 selló el gol del triunfo ante Belgrano; y este año solo marcó un tanto, ante Deportivo Riestra en la eliminación de la Copa Argentina, desde los 12 pasos. En suma, en la temporada, disputó en total 25 encuentros, anotó cuatro goles y estuvo muy deslucido, mostrando mucho sacrificio pero poca creación de juego, y pocas veces hizo provecho de su gran pegada. Es verdad que sus compañeros poco lo ayudaron, pero Tigre no tuvo su timón para comandar un barco que terminó a la deriva, muy lejos de los objetivos iniciales y su figura estuvo apagada.

Cuando agarró Ricardo Caruso Lombardi, no tuvo a Cachete disponible para el partido ante Patronato, y no volvió a ser titular en las fechas finales del campeonato, sólo ingresando en el segundo tiempo contra Atlético Rafaela y sin minutos en la fecha final ante Arsenal. Es raro pensar que el DT no tendrá en cuenta a Morales, que no tuvo un buen torneo, pero que recuperado futbolísticamente puede marcar la diferencia, además que en el plantel no hay otro jugador con sus características (Alexis Castro fue vendido).

Sin embargo, su contrato terminó el 30 de junio, generando una confusión, porque desde el Club habían informado que firmaba por 18 meses, y eran 12. Ya arrancó la pretemporada y la continuidad el enganche en Victoria es más que difícil, por un tema contractual y económico. Esto sumado al interés de Gimnasia de La Plata y Colón por contratarlo. Estos días serán cruciales para definir esta novela. ¿Tendrá revancha el próximo campeonato o se terminará su segundo ciclo?

La buena

Entre hoy y mañana, Juan Carlos Blengio renovará su vínculo contractual con Tigre, por una temporada más. Chimi es el capitán, y con 37 años y una gran historia en el club, seguirá firme en la institución, como referente y estandarte de la defensa.