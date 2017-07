¡Vuelve Mati, vuelve el 10!

Google Plus

Ricardo Caruso Lombardi, en un mercado de pases realmente activo, con decenas de bajas y altas, sorprendió con sus declaraciones manifestando que no jugará con enganche y que no se haya hecho un esfuerzo para retener a Diego Morales, que si bien no había tenido un buen torneo, resultó extraño que se haya marchado por la puerta de atrás.

Si bien Cachete era un estandarte futbolístico, los hinchas matadores, tras semanas de rumores y reuniones, hoy pudieron ver la gran noticia del año: el regreso de Matías Pérez García, quien se había marchado a mediados de 2014 y pasó las últimas tres temporadas en la liga estadounidense, más conocida como MLS.

Dato curioso: cada vez que se fue Cachete, vino MPG10, primero en 2012, ahora en 2017.

Pérez García tan solo jugó dos años en el Matador, pero fue tiempo suficiente para dejar su marca y demostrar su habilidad: de corta estatura, un enganche muy habilidoso, con una pegada prodigiosa, olfato goleador y una gambeta innata para desarticular cualquier defensa. Fue determinante en las campañas coperas que llevaron a Tigre a la final de la Copa Sudamericana 2012 y a los octavos de final de la Copa Libertadores 2013, certamen que el club de zona norte disputaba por primera vez. En total, en su primera etapa, disputó 78 partidos y anotó 17 goles entre 2012 y 2014.

El enganche de 32 años, que se inició en Lanús, que tuvo su explosión en All Boys, que fue campeón en la U de Chile en 2011, se había ido de Victoria tras el Torneo Final 2014, primero a San José Earthquakes, y en 2016 fichó para Orlando Magic, donde compartió plantel con Kaká. Quedó libre de su último club, cuestión que favoreció su regreso y su rúbrica con el Matador hasta junio de 2020.

El 10 volvió. A plenitud física y futbolística, con 15 partidos disputados y un tanto este año en su equipo de Orlando, jugando en una liga que se volvió competitiva en los últimos años. El regreso de MPG10 ya es una realidad. ¡Bienvenido de nuevo, Matías!

Goles de MPG10