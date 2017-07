Caruso Lombardi: "Me gusta darle chances a los jugadores"

Entre apuestas, proyectos, pruebas, entrenamientos y exhaustivas evaluaciones, Ricardo Caruso Lombardi pasó escoba del plantel que terinó la pretemporada pasada, quedando unos pocos de los referentes y los juveniles que se ganaron un lugar. En medio de tantas partidas, arribaron más de una docena de futbolistas en este mercado invernal; entre jugadores reconocidos, como Matías Pérez García, pasando por futbolistas con buen rodaje en Primera y muchos que vienen del ascenso.

El DT habló en TyC Sports y explicó, a su manera, el por qué de la renovación casi total del plantel y en su confianza por los que llegaron: "Me gustan mucho los jugadores, quedaron sólo 8 de 28 de los que estaban antes, y vendieron a Pucho (Castro) y Sebas (Rincón). Ayer hice una práctica que entusiasma, jugadores que uno conoce de hace muchos años y saqué de pruebas. Todo el mes estuve probando, más de 150 jugadores, también recomendé para otros clubes, chicos del Interior, y que ya firmaron, no están aún para Primera, les falta un paso previo, pero sí que pueden rendir".

Acerca de Manuel González e Ivo Hongn, quienes pasaron del Federal B a Tigre, Richard acotó: "A los chicos de Pacífico los vi contra Estudiantes y me gustaron, además ya tenían rodaje en Primera. Se equiparó mucho el entrenamiento entre Primera y ascenso, a un equipo de Primera le cuesta ganarle, o ganan por penales y a veces quedan en el camino. Siempre hay jugadores que pueden jugar en Primera, los pruebo mucho, físicamente también. Antes que sigan dando vueltas, prefiero traerlos conmigo".

Por otro lado, recordó a los jugadores y que él pulió desde el comienzo y que ahora son reconocidos: "Quique Triverio vino de Salta y ahora la rompe en México. Gigliotti estaba en Lamadrid, en la C, lo traje a Argentinos. También a Insaurralde, Mercier, el Chino Vittor, a todos los fui siguiendo". Y continuó: "A Imperiale lo saqué de Tristán Suárez, ha progresado mucho en Gimnasia. Me gusta darle chances a los jugadores, estoy sorprendido con Hongn, rindió contra Desábato y Schunke, tiene una base, jugó en Talleres, no tuvo suerte, pero me demuestran que no estuve equivocado en haberlos elegido".

"Se equiparó el ascenso con la Primera. Los jugadores me demuestran que no estuve equivocado en elegirlos".

Consultado por Lucas Janson, quien estuvo varios meses fuera de las canchas por una lesión, Caruso reconoció que luchará a la par del resto por un lugar: "Lucas está muy bien, la competencia es muy grande, el Chino, Hongn, Miérez levantando mucho, también vino Passerini. Va haber una competencia bastante importante. Lucas está mejorando día a día, tiene unas condiciones enormes, puede dar cada vez más y ojalá que recupere su nivel porque es un jugador completo, que no abundan".

Asimismo, recalcó que a muchos de los refuerzos ya los tiene visto, que no está improvisando: "Hasta ahora estoy muy conforme. Apunto a jugadores que tuve, quizás a veces no es conocido por la gente de Primera. Estamos acertados en las incorporaciones".

"Ojalá Janson recupere su nivel. Es un futbolista completo, de los que no abundan"

También habló sobre la visita reviente de Juan Román Riquelme, al Hindú Club: "Le dije a Riquelme que estaba para jugar de doble cinco, ya no de enganche. Ya tengo 30 futbolistas, que tenga 31", bromeó. Y siguió: "Fue un momento lindo, el Hindú Club es un paraíso, estamos muy a gusto. Román estuvo como 4 horas acá y nadie lo molestó".

Para terminar, elogió a la dirigencia y admitió que la institución le está dando todas las facilidades para armar el equipo: "El Club está muy bien, la dirigencia de Tigre está haciendo muchas cosas, mejorando las canchas. A Melaraña lo conozco hace 15 años. Ojalá lo podamos transmitir al campo de juego, tengo una variedad importante, hay material, tengo que buscar el equipo y no hay excusa. Me están trayendo los jugadores que pedí. Si las cosas salen mal, es por culpa mía".