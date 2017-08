El fixture matador completo de la Superliga

Foto: @catigreoficial

En el día de ayer se dieron a conocer los rivales a los cuales Tigre deberá enfrentar en este nuevo torneo, que arrancará el día viernes 18 de agosto, denominado "superliga".

Este torneo esta conformado por 27 fechas. Tigre comenzará este torneo en su casa, en el Coliseo de Victoria, enfrentando a Vélez Sarsfield. Ante el Fortín, recientemente, Tigre jugó la primera fecha del Inicial 2013 (perdió 2-1), Final 2014 (0-0) y Transición 2014 (cayó 0-1).

Si bien en la segunda fecha deberá visitar a Chacarita, en San Martín, es probable que el partido sea postergado (ese fin de semana, del 27 de agosto, los jugadores del matador tendrían un pequeño descanso a menos que Caruso organice algún amistoso). Esto se debe a que el recién ascendido tendrá vacaciones, ya que la B Nacional finalizó este fin de semana.

Este torneo contará con 28 equipos y 27 Fechas, dado que ya no habrá una jornada especial de clásicos como en los últimos tres certámenes.

A continuación el fixture:

Fecha 1: Tigre vs Vélez

Fecha 2: Chacarita vs Tigre

Fecha 3: Tigre vs Talleres

Fecha 4: San Lorenzo vs Tigre

Fecha 5: Tigre vs Racing

Fecha 6: River vs Tigre

Fecha 7: Tigre vs Newells

Fecha 8: Patronato vs Tigre

Fecha 9: Tigre vs Estudiantes

Fecha 10: Arsenal vs Tigre

Fecha 11: Tigre vs Temperley

Fecha 12: Colón vs tigre

Fecha 13: Tigre vs San Martín de San Juan

Fecha 14: Banfield vs Tigre

Fecha 15: Tigre vs Argentinos

Fecha 16: Atlético de Tucumán vs Tigre

Fecha 17: Belgrano vs Tigre

Fecha 18: Tigre vs Huracán

Fecha 19: Independiente vs Tigre

Fecha 20: Tigre vs Boca

Fecha 21: Rosario Central vs Tigre

Fecha 22: Tigre vs Gimnasia

Fecha 23: Unión vs Tigre

Fecha 24: Tigre vs Olimpo

Fecha 25: Defensa y Justicia vs Tigre

Fecha 26: Tigre vs Godoy Cruz

Fecha 27: Lanús vs Tigre