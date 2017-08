Google Plus

Debutó en Rosario, en la segunda fecha del torneo pasado ante Newell's, dado que Emiliano Papa fue baja a último momento. De la mano de Pedro Troglio, primero jugando de lateral izquierdo y luego de volante, Diego Sosa se acopló al primer equipo y se afianzó notablemente. Sorprendió a propios y extraños este juvenil que salió de la cantera y no tuvo problemas en adaptarse a la Primera División, y de hecho hasta fue convocado a la Sub 20.

Diego Sosa jugó 26 partidos en Tigre, con un gol anotado y una expulsión en su haber.

Si bien tuvo altibajos este año, con muchos cambios de Dts y sistemas fe por medio, Sosa se ganó un lugar en él equipo titular aunque estuvo expuesto jugando de lateral, donde no puede explotar su potencial porque sube mucho al ataque y aporta más al ataque que a la defensa. Parecía que Caruso Lombardi lo iba a considerar para el próximo torneo, pero no fue así, porque con las llegadas de Mathías Abero y Jacobo Mansilla, Sosa quedó relegado y no fue titular en los amistosos de pretemporada.

El Club informó este mediodía que el futbolista cambiará de equipo y cruzará los Andes: en la próxima temporada será jugador de Unión Española, conjunto chileno dirigido por Martín Palermo y habitué a las copas internacionales. La operación será a préstamo por un año y con opción de compra del 50% del pase (recordemos que Diego había renovado su contrato hasta 2021).

De esta manera, las bajas del plantel ascienden a 15 futbolistas, destacándose las ventas de Alexis Castro, Sebastián Rincón y la ida de Diego Morales. Ahora, le toca a Sosa sumar experiencia internacional par seguir demostrando que es uno de los grandes valores del semillero.

Golazo de Sosa a Aldosivi