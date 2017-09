Tigre empató con Chacarita en San Martín

Google Plus

Chacarita: Chiarini; Caire, Blengio (C), Rodríguez, Abero; Galmarini, Pereira, Iritier (Imperiale; min. 82), Orihuela (Depetris; min. 73); Pérez García (Miérez; min. 57); Stracqualursi. DT: R. Caruso Lombardi.

Tigre: Fernández; Menéndez, Ré (C), Rosso, Lazarte (Martínez; minutos. 79); Imbert, Erbes, Ibáñez (Protti; min. 57), Mendoza (Montoya; min. 67); Gagliardi, Rodríguez. DT: W. Coyette.

Por la segunda fecha de la Superliga, el equipo de Ricardo Caruso Lombardi se enfrentó al ascendido Chacarita de Walter Coyette en San Martín ante una inmensa lluvia, que complicó el trámite para ambos bandos. El partido abrió el domingo, arrancando a las 11.05.

En la primera parte fue Chacarita quien comenzó atacando y Tigre buscaba esperar y salir de contra, algo que no pasó por la derecha debido a la gran cantidad de agua en el campo de juego, provocando irregularidades entre Galmarini y Caire. Por lo que tuvieron que jugar a los pelotazos para el delantero tigrense, Straqualursi.

La primera chance fue de la visita, Denis Straquialursi tuvo un remate que tapó Fernández tras un regalo del defensor funebrero, Lazare. Pero la más clara para el equipo de Caruso, fue a los 36 minutos; luego de que un lateral hizo que la pelota quedara servida en frente del arco tapada por dos defensores, pero Pérez García y Galmarini se molestaron y el balón fue despejado.

Ya en el complemento, Tigre tomó la iniciativa y dominó el partido. Abero fue quien más subió por la izquierda y Chacarita cometió varias faltas, además del buen ingreso de Miérez, quien habilitó constantemente a Stracqualursi. Y justamente, luego de que el ex Gimnasia de La Plata hiciera lucir al reemplazante de Tripodi, Fernández, llegó el gol. Hamilton Pereira ejecutó un tiro libre desde la izquierda que conectó el uruguayo Carlos Rodríguez superando al experimentado Germán Ré.

Luego del gol, el Matador comenzó a quedarse y nuevamente jugaba de contra, tuvo algunas claras como el remate de afuera del canterano Miérez, que ingresó por Pérez García y un cabezazo desviado de Rodríguez luego de un gran centro de Pereira. Depetris jugó poco, pero no lo hizo mal, corrió, trabó y luchó arriba. Blengio y Caire fueron los que más rasparon y generaron varias faltas peligrosas. Hasta el momento el equipo de Coyette no las aprovechaba. Hasta los 44 minutos del segundo tiempo, el ex Vélez, de flojo partido cometió una falta que Martínez convirtió en el 1 - 1 luego de que la pelota pegara en la espalda de Chiarini.

El juez Fernando Rapallini (quien no sancionó un claro penal para Tigre), adicionó 6 minutos y de los pies del ex Boca, "Pichi" Erbes, el Funebrero terminó mejor que el equipo de Ricardo Caruso Lombardi, que de seis puntos jugados solo sacó uno, y en la próxima fecha recibirá a Patronato. Mientras que este fue el partido regreso (se suspendió la primera fecha ante Argentinos Juniors) del rival tuvo más sabor a victoria que empate por como se dieron los goles.