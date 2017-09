El Salvavidas fue Matías Pérez García

El Salvavidas indiscutido fue Matías Pérez García (Foto: Olé)

En un partido que comenzó complicado con un tiro libre que Crivelli calculó mal y gol de Patronato. Otra vez comenzaba a hacerse cuesta arriba el partido como ante Vélez Sarsfield también en condición de local. Cerca del final apareció un referente como es Juan Carlos Blengio atento en el rebote para poner el empate parcial.

La segunda etapa fue parejo hasta que Patronato con Adrian Balboa, lesionado y rengeando logró poner el 2 a 1 arriba de nuevo en el marcador la visita. Tigre buscó todas las maneras para entrarle a Patronato que estuvo bien parado en el fondo. El Matador llegó a tener su chance clara que terminaría en gol pero el árbitro Jorge Baliño lo anuló por presunto offside, mal cobrado, del debutante Ivo Hongn.

Pero yéndonos más a lo que fue la actuación del “Salvavidas” del equipo en este flojo partido, Pérez García fue importante generando varios desbordes o dejando varias veces mano a mano a sus compañeros con el arquero rival. Sin poder concretar por la falta de precisión de sus compañeros. Encima para redondear la baja performance, en la última jugada con Tigre jugado totalmente al ataque Patronato tuvo sus espacios y logró meter la contra que terminó con el 3 a 1 final dejando sin chances de remontar el partido por no quedarle tiempo disponible. Dentro de todo lo malo, MPG10 está en el nivel que supo mostrar en su primera etapa.

La próxima fecha será la 4 de la Superliga y el equipo hasta ahora perdió 2 (Vélez Sarsfield, Patronato) y empato 1 (Chacarita). Con 2 goles a favor vs Chacarita, Patronato y 7 goles en contra (tres vs Vélez, uno vs Chacarita y tres vs Patronato). Números que preocupan y complican al equipo que necesita hacer una buena campaña porque si ahora terminara el torneo, estaría en la 4ta posición empezando de abajo. Bastante comprometido con el descenso pensando en el próximo torneo. La próxima fecha en busca de conseguir los tres puntos y empezar a levantar un poco en la tabla y sumar para los próximos promedios, Tigre visitará a Belgrano de Córdoba.