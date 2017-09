Caruso: "Yo sé que el equipo está haciendo las cosas bien, solamente nos falta embocarla"

Foto: @TigreMinutoCero

Ayer comenzó la fecha 3º de la Superliga, dejándole a Tigre una nueva derrota en su caso por 1-3 frente a Patronato de Paraná. Finalizado el encuentro el DT, Ricardo Caruso Lombardi, dio su análisis del partido, como tambien mostró su bronca contra el línea por haber cobrado un off side que no existió, que hubiera sido el empate parcial para ambos.

"Nos patean un drone y entra al arco, lamentablemente es así, primer gol, partido todo dominado, todos los goles los erraba Tigre. Ellos tienen su oportunidad de tiro libre, después tuvimos el empate nosotros, muy merecido, era para ir ganando el primer tiempo. En el ST se emparejó todo un poco.", destacó el entrenador.

"Yo creo que la jugada determinada fue la del juez de línea. Porque una cosa es que vos levantés la bandera cuando estás haciendo el gol, pero la levanta cuando los jugadores de ellos (Patronato) agarran la pelota para sacar del medio, Baliño ya había corrido 10 metros. Él después me dijo que se había equivocado, pero el que después pierde es mi equipo y el que se tiene que ir después es el técnico. No se puede equivocar en una jugada en la que ningún jugador le protestó nada. Se equivocó en una jugada que para mi equipo era el empate y podíamos ganar el partido, el partido daba para ganarlo. Me molesta que levante la bandera después que fue gol. A mí me pagan para que un equipo juegue bien, juegue mal, gane, no gane, a ellos le pagan para que no se equivoquen.", cargando contra la terna arbitral.

Analizando un poco el partido de ayer, comentó: "El primer tiempo me gustó mucho, estábamos para dos goles de diferencia. No desmerezco el laburo de Patronato, pero en ST no patearon al arco, tampoco fueron llegadas tan claras. En el último gol de ellos yo mando a Crivelli, al área a cabecear porque tenía a dos jugadores lesionados dentro de la cancha, se vino la contra y tuvieron ellos el tercero." Y siguió: "Se jugó bien, se manejó la pelota, yo creo que Iritier, Perez García, Menossi, la manejaron bien. El PT fue todo nuestro."

"Cuando el arbitro se equivoca y el equipo no gana, el que se tiene que ir es el técnico"

Hablando un poco de los refuerzos que trajo, que tiene que armar y encontrar el equipo para comenzar a ganar Ricardo dijo: "Lo que me preocupa no son los jugadores nuevos, si no que lo poquito que hace el rival, termina en gol y nosotros hacemos mucho y no termina en gol, contra Chacarita nos pasó lo mismo. Vos me preguntás que hacemos bien, varias cosas hacemos bien, pero lo poquito que nosotros hacemos mal termina siempre adentro del arco, frente a eso no podemos hacer nada." Ahora me agarrás en un momento muy caliente, porque fue un partido muy injusto, nunca se da en el fútbol la justicia que uno quiere. El equipo hoy se merecía ganar, lo único que pido es que me des el gol que es, no el gol que no es."

No apareció Lucas Janson en los concentrados del DT y se preguntan por el: "Lucas viene de una operación muy violenta, lo voy llevando de a poco. Hoy hizo una práctica muy buena. Yo voy poniendo a aquellos que veo bien, yo no favorezco a ninguno. Yo pongo al que me gusta, Chiarini estaba con los nueve puntos en la pera, así como pongo a uno pongo al otro, intenté jugar un poco más por Pérez García y Stracqualursi para que manejen la pelota y en el primer tiempo lo conseguimos, y bien".

"Después del gol a mi se me lesiona el Pato, el Chimi Blengio e Iritier." Galmarini sufrio una rotura de ligamentos y Blengio un desgarro.

Ya pensando en Belgrano de Córdoba que es el próximo rival que tiene Tigre de visitante, Caruso analiza y pienso en ese encuentro: "Hay que bancarlo con ganas, con historia, yo ya estoy acostumbrado a lo difícil. Yo sé que el equipo esta haciendo las cosas bien, mas allá del recambio que pueda hacer, tengo jugadores, tengo plantel, solamente nos falta embocarla pero también cuando hacemos las cosas bien que nos dejen. Es lo único que pido, yo no pido nada a favor, pero no me saqués del bolsillo lo que yo hago bien".