Tigre: de mayor a menor, difícil localía

R.C. Lombardi, el ojeador nato. Foto: Olé

Ya se fueron las tres primeras fechas de la Superliga Argentina, el equipo de Ricardo Caruso Lombardi como siempre lleva más que ilusión, pero desde el 2017 en adelante deberá sumar para no tener que preocuparse como años anteriores. Richard hizo un recambio de plantel casi por completo, sacó a jugadores que estaban tiendo un buen torneo y armó "Su pequeña selección" de 28 jugadores que dejaré para el final.

Lo que si es verdad es que hace tiempo que el Matador ya no es un equipo que hace valor su localía, y esto no es de Caruso Lombardi, muchos técnicos pasaron por lo mismo. Y eso en el partido contra Vélez en la primera fecha se notó; el cotejo fue de mayor a menor, hubo una gran diferencia en los tiempos, incluso Tigre se fue al vestuario con un ataque que casi termina el gol de Maxi Caire, el reemplazo de Erik Godoy que hoy está en Belgrano.

La situación fue diferente en el segundo tiempo, la defensa era nueva, porque los hinchas venían pidiendo una renovación y la tuvieron. De lo más flojo del partido fue Caire, fue el jugador menos propicio porque no supo cerrar ningún ataque, le comieron la espalda muy fácilmente y por último cuando Tigre quería salir a los toques nunca recibió bien. Fue el que más complicó al arquero Chiarini.

Ya con el 0 - 1 de Vélez, el equipo a diferencia de torneos anteriores, parecía no bajonearse y seguía buscando más que nada por las bandas a dos delanteros centros que Marcelo Bielsa no podría juntos, Luna y Straqualursi. El "Chino" fue lo mejor arriba esa noche, conectó bien con los pases de Straqua y hasta tuvo varias ocasiones de gol. En fin, el partido fue de mayor a menor.

En la segunda fecha, ante Chacarita en San Martín, se vio el trabajo de la semana, a pesar de la gran cantidad de agua que tenía el campo de juego, Tigre buscó por todos lados, hubo jugadas de pelota parada de las cuales una terminó el gol y rapidez arriba a la hora "Comer" a los delanteros como hizo en este caso Denís Straqualursi. Pero también hubo errores con un poco de mala fortuna. Si bien describí arriba Caire es lo más flojo del plantel, cuando Galmarini quiso salir jugando con él, nunca recibió bien el esférico y ni siquiera pudo sacar un lateral de forma correcta, fue el hombre que cometió la falta (Para el árbitro) que terminó el 1 - 1 tras el tiro libre de Martínez que pegó en la espalda de Chiarini.

Ayer por la tarde, por la tercera fecha se volvió al José Dellagiovana, Caruso planteó un 4-4-1-1 contra Patronato de Paraná. Al igual que ante Vélez en la primera fecha, Tigre tuvo un excelente primer tiempo. Esta vez se notó la ausencia de Caire y a diferencia del arquero Chiarini que no pudo estar por lesión, Crivelli fue más, supo salir a los mano a mano y incluso descolgó varias pelotas de centros bombeados. El primer gol fue error de él, pero se han perdonado cosas peores.

Con el regreso de Lucas Menossi a los once, hubo gran cambio, si bien mucho Pereira no lo acompañó, pudo armar juego por la banda de Iritier y conectarse con el mejor hombre de Tigre, Matías Pérez García. El Bilardismo de "Richard" no era mala idea, salir rápido por las bandas y aprovechar la explosión de Pérez García y la potencia goleadora de Straqualursi, pero dio resultado con Ivo Hong, pero el tanto fue mal anulado.

En ese partido sí se notó como los nuevos se acoplaron a la experiencia heroica de Juan Carlos Blengio: el "Chimi" los supo ordenar al menos por varios minutos. A pesar del resultado se están viendo cosas buenas que podrían mejorar con el correr de los partidos. A pesar de que los tres rivales directos descontaran puntos, el campeonato es largo.

El ex entranador de Tigre y Arsenal Gustavo Alfaro dice que los buenos equipos suman recién en la sexta fecha, pero ¿Tigre puede darse el lujo de esperar hasta esa fecha con estos resultados?. Ni siquiera el hincha más reacio puede caerle a Ricardo Caruso Lombardi, porque si bien trajo jugadores desconocidos, también arribó a gente que ya dirigió como Depetris que tuvo buenos momentos ante Vélez y rescató del Federal B a dos jugadores que fueron clave de Pacífico en la eliminación de Estudiantes LP y si comparamos, Castaño, Martínez, Lázzaro e incluso Martín Morel, Vittor, Izco, Pillud, Mercier y muchos más fueron vistos por el ojeador nato, de Ricardo Caruso Lombardi.