Caruso: "No me voy a ir"

Foto: @Catigreoficial.

Tigre, dirigido por Caruso Lombardi, no puede lograr el triunfo en este campeonato, en esta fecha el conjunto de Victoria logró un empate contra el River de Marcelo Gallardo.

Caruso brindó sus palabras para la prensa y se mostró conforme con el resultado de su equipo, aunque cree que Tigre se pudo haber llevado algo más en un primer tiempo que tuvo como protagonista al Matador, también remarcó la mala noche que tuvo Denis Stracqualursi al errar el penal y luego no tener la suerte de poder marcar en el rebote: "No tenemos suerte ni en los penales. Venimos salados. También en la fecha pasada nos anularon mal un gol, y en la anterior también. No es fácil, jugamos ante un gran equipo, que cobran muy bien".

Por otro lado, el DT hizo énfasis en los hinchas que reprueban su gestión: "Estoy cansado que haya gente que insulten todo el partido, los noventa minutos, mientras yo estoy a full. Ya aburren, cansan, ni siquiera miran el partido". Y dijo que no piensa en dar un las al costado: "No me voy a ir. Yo le debo mucho al predidente y a la Comisión Directiva, ellos confían mucho en mí. Trajimos muchos jugadores libres que se están adaptando, Mansilla esuvo seis meses sin jugar, Giambuzzi viene de la Primera C. No es fácil".

Luego brindó sus sensaciones del segundo tiempo y remarcó que el equipo controló bien al Millonario aunque River tuvo más la posesión en el ultimo tramo del segundo tiempo. también dijo que al Matador no se le dio un buen contragolpe en el segundo tiempo como en el primero que dominó y tuvo las oportunidades de cambiar el rumbo del partido.

Enojado y lamentando la mala fortuna, Caruso tendrá dos semanas para preparar el próximo partido, ante Racing en Avellaneda, para lograr el primer triunfo y calmar los ánimos.