Caruso: "Teníamos para ganarlo, no puedo creer la sal que tenemos'

Hablar de merecimientos en el fútbol, muchas veces, no basta. Y anoche Tigre no mereció irse, una vez más, con las manos vacías del Cilindro de Avellaneda. Sin embargo Racing golpeó cerca del final, ganó 1-0, el Matador sólo suma tres puntos en la Superliga (sin ganar todavía) y el futuro es incierto.

Una vez finalizado el cotejo, Ricardo Caruso Lombardi tomó contacto con la prensa y en declaraciones a TNT Sports, expresó su disgusto por cómo se dio el partido: "¿Qué más tenés que hacer para ganar un partido? El arquero de ellos sacó tres peltas bárbaras, tuvimos tiros en los palos. Todo para ganarlo, hicimos cambios para tener aire fresco porque estaba para ganarlo. No ligamos nada, la sal que tiene mi equipo no tiene explicación. Es muy difícil hablar de un partido donde en el ST hacés todo para ganar y no la embocás. El fútbol es muy injusto, muy ingrato. Estoy muy amargado".

Por otro lado, estaba ofuscado por la manera en la cual la Academia logró ponerse en ventaja y llevarse los tres puntos: "Erramos seis goles abajo del arco, y la única vez que llega Racing fue porque le rebota a dos jugadores nuestros, y rebota en nuestro arquero y entra. Nos sale todo mal, hicimos un partido excelente. Se nos escapa en una jugada aislada. Estamos mal, estamos con bronca de que nos sale todo mal".

Asimismo, se lo notó dolido porque el trabajo semanal no se ve plasmado en resultados, que son urgentes para Tigre en la lucha por engrosar el promedio: "Me da pena por los jugadores, por toda la gente que trabaja todo el día acá, por los que se esmeran por un equipo noble y ordenado que hace todo para ganar los partidos. Es una pena que se nos haya escapado este partido".

Para terminar con la entrevista, Richard lamentó la expulsión de Alexis Niz, el lateral que vio la roja directa en la última jugada del encuentro en Avellaneda: "Para mí Delfino dirigió bien, pero creo que Niz llega bien, va a trabar normal, no llega a a destiempo. Fue en lo único en lo que se equivocó".

Por la fecha 7, dentro de 15 días ya que el próximo fin de semana habrá elecciones legislativas, Tigre recibirá a Rosario Central, que tiene la misma campaña que el Matador (tres puntos en seis fechas). Será un duelo bisagra para el DT, que desde su vuelta, su equipo sólo cosechó el 33% de los puntos en juego (9 de 27) y ganar es una obligación.