Tigre - Central: duelo de necesitados

En el último encuentro entre ambos, ganó Central 1-0 / Foto: Olé.

Este lunes, Tigre recibirá a Rosario Central en el José Dellagiovanna por la 7º fecha de SuperLiga. Será a partir de las 21 horas con el arbitraje de Néstor Pitana. Dato de color, el cotejo será uno de los tres sin costos adicionales. Estará transmitido por TNT Sports y TNT (en el cable común).

El equipo equipo de Ricardo Caruso Lombardi, no comenzó de buena manera el torneo, hasta el momento no pudo ganar. Se encuentra en el puesto de 25 con tan solo tres puntos cosechados de empates ante Chacarita, Belgrano y River; y viene de perder ante Racing por 1-0. Además cuenta con varios lesionados en su plantel, algo que no dejó armar el equipo ideal para Richard. Por otra parte, aprovechando las elecciones de medio término el país, Tigre disputó dos amistosos ante Villa Dálmine para no perder rodaje; terminó con un triunfo para cada club.

Sin confirmar el equipo, C. Lombardi aún no podrá contar con Carlos Rodríguez y Juan Carlos Blengio por lesión, mientras que Javier Iritier y Galmarini se siguen recuperando, pero igual no serán de la partida. Lo que sí se confirmó en la lista de concentrados: los regresos de Matías Pérez García y Carlos Luna, ambos excluidos en la fecha pasada por motivos futbolísticos.

Por el lado de Central, el panorama no es tan diferente a los tigreses, ya que suman tres puntos, en la posición 26. Viene de perder ante Argentinos Juniors 1 - 3 por la fecha 6, pero en ya está en semifinales de Copa Argentina, su meta principal. El entrenador Paolo Montero conformó el 11 inicial para lunes y sin el delantero Marco Ruben. El equipo: Rodriguez; Ferrari, Ortiz, Tobio y Parot; Camacho, Martínez, Carrizo; Pereyra; Herrera y Zampedri.

Estadísticas

Ambos equipos se enfrentaron 41 veces en primera división, Rosario Central ganó 17 veces convirtiendo 81 goles, mientras que Tigre lleva un partido más ganado, también con 81 goles a favor. Solo empataron 6 veces. El primer partido entre ambos fue en el campeonato de 1939 por la fecha 10, el Matador se alzó con un 2 - 0. Mientras que el último fue en el Campeonato 2016/17, Teo Gutiérrez marcó el 1 - 0 para los rosarinos. Jugadores como Alejandro Donatti, Carlos Luna, Cristian Campestrini y Marcelo Larrondo vistieron ambas camisetas.

¿Podrá Tigre seguir arriba en el historial este lunes? ¿Logrará romper la sequía de puntos?