Caruso: "Pitana dirigió muy mal y me echó como un perro"

Terminar el partido, irse a los vestuarios y descargarse ante los medios por polémicas en los 90 minutos tras un partido de Tigre se hizo costumbre para Ricardo Caruso Lombardi, quien una vez más estuvo en el ojo de la tormenta porque el árbitro Néstor Pitana lo expulsó y el DT se mostró enfurecido por su labor.

En zona mixta del José Dellagiovanna, Richard primeramente analizó el encuentro y enfatizó ma mala fortuna que atraviesa su equipo: "Una lástima. Jugamos un primer tiempo bárbaro, además del gol erramos chances claras. Se nos lastimaron dos jugadores muy graves, son roturas. Eze estaba haciendo un partido brillante, quien entró a jugar de 2 (Esteban Giambuzzi) también se lesionó a los tres minutos. Tuvimos dos jugadas de Janson, un tiro libre de Caire, se nos escapa otro partido que teníamos todo para ganar. No ligamos no con los aprtidos ni con las jugadas de las lesiones".

"El desgaste fue muy grande, tuvimos mala suerte, hay jugadas que nos pasan a nosotros solos. Tenemos mala suerte", pronunció el DT, dando a entender que el visitante se llevó mucho premio de Victoria.

Caruso, finalmente, hizo su descargo a llnque clnsideri un mal arbitraje de Pitana, que según sus palabras, inclinó la cancha a favor del Canalla: "En el partido hubo una patada a Mansilla que era roja, el planchazo a Giambuzzi, una plancha a Bojanich. Nosotros somos laburantes de esto, hubo jugadas que sólo las cobraba para ellos. Cualquier cosa cobraba tiro libre para ellos, me echa y ahí me caliento. Encima que me cobra todo al revés me echa, fue una máquina de cobrar. No pido que nos cobre tres penales, pero no nos cobraba nada. ¿Por qué nos cobraba todo en contra? Si estaba Guillermo o Gallardo, no los echan, pero a Caruso sí. Te trata mal y me echó como un perro. Encima dirigió muy mal. Sólo estaba discutiendo una jugada (la del gol de Marco Ruben) que me pareció off-side". Claro y consiso.

El Matador no suma de a tres y el DT semana a semana suma bajas y bajas. El lunes que viene, Tigre visitará a Arsenal. ¿Podrá dejar atrás la malaria?