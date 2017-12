Caruso: "Le pido perdón a la gente de Tigre. Lo único que pido es que no lo perjudiquen más a Tigre"

Luego del encuentro llevado acabo en el Estadio Alfredo Beranger entre Temperley y Tigre, ambos equipos quedan libres hasta el comienzo de la pretemporada.

Los tres puntos de este encuentro se quedaron en Temperley, en el cual el equipo de Gastón Esmerado le ganó por 2 a 1 al de Ricardo Caruso, quien dirigió por última vez en el equipo de Victoria.

Finalizado el encuentro escuchamos las palabras de Ricardo hacia la prensa:

"En líneas generales hicimos un buen partido, se jugó muy bien, pero bueno erramos muchos goles, hoy con un arbitraje normal no perdés este partido. Íbamos 1 a 0 arriba y nos anulan un gol, en donde estaba habilitado, era el 2 a 0."

"Las manos nuestras adentro del área son penales y las manos de ellos no, entonces yo digo si vos (Pompei) venís preparado a cobrar todo en contra, avisame y no venimos porque yo estoy muerto, me estoy jugando la vida, porque yo quiero sacar a Tigre adelante, me banqué 90 minutos de escupitajos, insultos, la policía en vez de ponerse de enfrente a los hinchas se ponían de espalda para no mirar. Me banco todo, pero cuando es penal, cobramelo."

"Mas allá de todo los goles que erramos, hoy Tigre volvió a jugar bien, muy bien, no tuvo problema. Pero hay penales que a nosotros no nos cobran pero al rival sí."

Luego, siguió con su descargo: 'Encima tenés la desgracia que no hacen ningún gol, porque todas las pelotas nos quedan a nosotros, hasta la última de todas, falta un minuto y erramos una abajo del arco. Me duele muchísimo, me duele en el alma porque Tigre es el equipo que más quise, quiero y voy a querer en mi vida, tengo una relación con la dirigencia espectacular, con un presidente de lujo con el que cuenta el club, y le fallé. Más allá de todas las cosas que merecimos no las concretamos, entonces fallaste."

Sabiendo que a Tigre por algún que otro motivo varios goles en la era Caruso fueron anulados, entonces una de las pregutas es: ¿se lo anulaban porque verdaderamente tenían que ser anulados o eran porque el DT era Caruso? Así respondió: "La verdad eso no lo sé. Eso hay que preguntarles a ellos (árbitros), si no cobran nada, la pregunta es para ellos no para mí. Uno a veces sabe cuando lo pueden perjudicar y cuando no, yo pensaba que Pompei iba a cobrar normal, hoy no cobró normal. No sé si ganábamos, pero si hacíamos uno de los goles que nos erramos, ganábamos."

Volviendo y retomando, el mal momento que pasó Caruso con los hinchas de Temperley durante los 90 minutos, dijo: "¿Qué querés que haga? Si yo reacciono el quilombero soy yo, entonces yo no entiendo como no ponen un acrílico atrás del banco del visitante para que estas cosas no pasen. Le mostré todos los escupitajos al árbitro y me dijo: '¿que querés que haga?' Si a los 10 minutos no paran de escupir, suspendo el partido, no es normal que pase esto, entonces yo me banco todo lo que vos quieras pero cobrame normal. Soy dotario pero tampoco tanto."

"A mí no me importa lo que piense la gente, a mí me importa el partido, Tigre tenia que haber ganado, con un arbitraje normal, hoy Tigre ganaba. Cuando terminó el partido se lo dije. Gana el que quiere él, siempre gana los equipos que yo sé que van a ganar cuando él dirige", apuntó nuevamente, contra Juan Pablo Pompei.

"Yo me hago cargo de todo lo malo que haga mi equipo, pero hay goles que nos lo anulan sin un motivo". Y terminó: "Me duele por Tigre, por su dirigencia y por su gente, porque yo pensé que íbamos a andar mejor. Tiene un gran plantel, muy buenos jugadores pero son increíbles los partidos que se nos escapan, le pido perdón a la gente de Tigre. Yo ahora me voy, lo único que pido es que no lo perjudiquen mas a Tigre" .