Asamblea en Tigre: lo más relevante

Concurrencia masiva en la sede del Club (Foto: Diego De Gregori).

Hace mucho tiempo que los socios matadores vienen pidiendo una asamblea en la que se expliquen muchas cuestiones tanto económicas, como institucionales del club. Recientemente, y previo a dicha reunión, desde el club de Victoria propusieron la iniciativa -virtual- preguntas/respuestas. Dicho proyecto, consistió en que los socios podían enviar vía web sus preguntas acompañado de su número de carnet, y a las pocas horas todas las preguntas fueron publicadas en la página web oficial del club con las respectivas respuestas que brindó el presidente: Ezequiel Melaraña.

En la iniciativa virtual, anteriormente mencionada, y en la asamblea, el presidente de Tigre dio respuesta a muchas de las cuestiones que estaban inquietando la mente de los hinchas. Afirmó que él mismo firmó la escritura por los terrenos de Benavídez (sólo restan cuestiones administrativas), mientras que aseguró que se va a escrituar el Predio de Rincón.

Mencionaron el nuevo proyecto para la remodelación del José Dellagiovanna, esta incluye construcción de: restaurante, estacionamiento, canchas de vóley y básquet, pileta con solarium, gimnasio, entre otros beneficios para el socio. Respecto a las mejoras en el estadio, se planteó la posibilidad de reformar la platea; eso implica entre otras cosas, cambiarle el techo a la misma para poder también construir una platea para vitalicios.

Pese a que todos los anhelos anteriormente mencionados por la dirigencia del club son de futuro crecimiento institucional, el presidente fue contundente en afirmar que como prioridad económica estaba apoyar el nuevo DT de Victoria -Lobo Ledesma- en los jugadores que había pedido -de jerarquía- para poder ayudar al nuevo cuerpo técnico a mantener la categoría del club; todas aquellas obras que se inicien, serán con la certeza de que se pueden costear -en lo financiero- y asegurar la finalización de las mismas. Si bien el nuevo balance económico del club resultó con superávit, aseguraron que fue por debajo de lo que estipulaban.

Además; confirmaron que la AFA finalmente reconoció su deuda con el club por 7 millones de pesos; de los cuales 5 millones ya fueron entregados a la institución, y restán cuotas para financiar los 2 millones restantes. También ingresará dinero por la posible venta que está gestionando River Plate por el ex jugador de Tigre, Joaquín Arzura: al Matador le corresponde el 40% del pase del jugador. Si dicha iniciativa del club de Núñez no se concreta, y finaliza sin venta, Tigre recibirá u$s 50.000.

Todos aquellos que asistieron a la asamblea, se vieron un tanto preocupados por la cantidad de jugadores que trajo el técnico anterior, y ahora quedaron boyando en el club. Referido a ello, aseguraron que se le rescindirá el contrato a 12 jugadores -aproximadamente- asegurando que a ninguno de éstos se les pagará más allá del 31 de diciembre. Aquel que no quiera irse, se verá separado del grupo, ya que Ledesma no llevará en el plantel jugadores que no desee.

Toda la dirigencia presente en Victoria se vio a gusto con el nuevo cuerpo técnico encabezado por el Lobo. El propio presidente del club aseguró haber hecho una exhaustiva búsqueda para conocerlos; averiguando: a qué distancias vivian de los entrenamientos, o estadio, cuales eran sus proyectos, y quienes eran sus acompañantes. Se harán los esfuerzos económicos que estén al alcance, para poder traer todo lo que necesiten y mantener la categoría. Afirmaron que era de suma importancia el preparador físico, ya que en el anterior torneo el equipo "se desmoronaba" a los 20 minutos de juego.

Uno de los jugadores que podría regresar a la institución es el lateral izquierdo Diego Sosa, quien se coronó campéon con la Unión Española. El jugador recibió un premio por haber salido electo el mejor lateral izquierdo del fútbol chileno. La posibilidad existe, ya que en su equipo llegarían dos jugadores en su puesto, y Sosa no tendría más lugar como titular allí.

El club contrató una agencia de Marketing terciarizada que se encarga de llevar a cabo diferentes campañas para poder sumar más socios, y llevar diferentes proyectos de prensa para hacer crecer la institución. A mediados del próximo mes, Melaraña se reunirá con el ex delantero, Leandro Lázzaro, quien se acaba de formar para poder ser el próximo Manager Deportivo del equipo.