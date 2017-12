Anuario Tigre VAVEL 2017: Delantera no tan letal

Google Plus

Postal del semestre pasado: Castro, Luna y Janson. Entre los tres, celebraron 10 goles, de los cuales sólo dos fueron en el segundo semestre (Foto: Web).

Tigre tuvo una delantera que no estuvo en sus mejores días, por eso solamente Lucas Janson fue el único delantero que convirtió para el Matador en el partido vs River (1-1) y vs San Lorenzo (1-2).

En las primeras 5 fechas sumo 3 puntos y convirtió tres goles, de los cuales solo un fue de un delantero: el cabezazo goleador de Janson al Millonario donde el partido terminaría en 1-1.

De la fecha 6 a la fecha 12 Tigre convirtió seis goles y sumó cinco puntos de 12 y el único delantero que pudo mojar fue Lucas Janson en el partido donde el Ciclón se llevaría por 1-2 en Victoria en condición de Local para El Matador.

A mitad de año se marcharon Alexis Castro y Sebastián Rincón, quienes cumplieron con su cuota de gol en la primera mitad del año.

Los delanteros que ya debutaron en el torneo y todavía no pudieron meter su tanto son: Lucas Passerini, Ramón Mierez, Carlos Luna, Denis Stracqualursi y Lucas Chacana. Sorprende la poca efectividad de Stracqua, quien había sido un romperredes en Victoria entre 2010 y 2011, y lo del Chino, que en el primer semestre del año respondió.

Este problema se remite a la primera etapa de 2017, que incluyó ciclos de Pedro Troglio (dos fechas), Facundo Sava y Caruso Lombardi (quien dirigió los últimos tres partidos del torneo pasado), aunque la producción fue mucho mejor: en 17 partidos hubo 17 goles, de los cuales seis fueron del Chino Luna, quien terminó como el máximo goleador del 2017 (a Temperley, San Lorenzo, Riestra, Patronato, Atl. Rafaela y Arsenal). Asimismo, hubo dos festejos de Monchi Miérez (San Lorenzo, para ganar sobre la hora, y Colón).

Hay que destacar además el aporte de Lucas Menossi, que si bien es volante central, este año anotó cuatro goles (a SMSJ y Patronato en el torneo pasado; a Central y Temperley en la SUpelriga) y fue el segundo mejor anotador de Tigre, detrás de Luna.

De cara al 2018 el nuevo y flamante entrenador Cristian "Lobo" Ledesma pidió varios refuerzos entre otros Román Martínez, Néstor Ortigoza y Cachete Morales de los cuales ninguno juega en la posición de delantero. En las próximas semanas se sabrá si algún delantero más llegará al Matador, con el posible regreso de Federico González, con la ilusión de poder cortar con la sequía de goles en Victoria.