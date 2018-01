Los que no tendrán lugar

Google Plus

Una de las principales críticas a la última gestión de Ricardo Caruso Lombardi fue su libertad para incorporar muchos jugadores, pocos de renombre. En total, vinieron 28 nuevos futbolistas para disputar la Superliga y como era de esperar, la gran mayoría prácticamente no tuvo oportunidad de mostrarse y varios terminaron sumando minutos en la Reserva. Es por ello que el Lobo Ledesma, que ayer fue presentado oficialmente como nuevo entrenador, comenzó a trabajar con el Plantel con varias ausencias. La lista de jugadores prescindibles, que rescindirán su contrato y buscarán nuevos horizontes, es la siguiente:

Renzo Spinaci: el volante central, que llegó desde Sarmiento de Junín, fue el refuerzo que más rodaje tuvo en la Superliga, siendo el 5 titular junto a Lucas Menossi. Disputó 9 partidos de los 12, siempre de titular, recibió tres amonestaciones y tuvo la banca de Caruso, aún en los momentos de crisis. No obstante, más allá de algunos buenos recursos para recuperar la pelota, en ningún momento demostró ser un indiscutido y rescindirá su vínculo con Tigre.

Hamilton Pereira: el mediocampista uruguayo también firmó por una temporada, sin lugar en Sarmiento. Tuvo un comienzo alentador, dnde parecía que iba a ser una opción potable para el once titular, sin embargo, se fue diluyendo y rápidamente quedó descartado. Disputó cuatro partidos en el torneo, con una asistencia (ante Chacarita, un buen centro a la cabeza de Carlos Rodríguez) y en deuda.

Rodrigo Depetris: el volante por afuera que tuvo pasos por Atlético Rafaela y Sarmiento, era una de las buenas posibilidades para armar el mediocampo. Tuvo más protagonismo en las fechas finales de la primera etapa de la Superliga, totalizando seis presentaciones, en la scuales no pudo desequilibrar. Su dorsal, la 25, ya fue ocupada por Federico González.

Ezequiel Rodríguez: el Tucu, zaguero central que logró la chance de jugar por las lesiones de Juan Carlos Blengio y Carlos Rodríguez, jugó poco pero dejó cosas que decir: fue expulsado en la fecha 4, ante Belgrano, y sufrió una rotura ligamentaria ante Central, y su reemplazo, Giambuzzi, también se lesionó. El ex Atlanta se sigue recuperando pero no estará en consideración del nuevo cuerpo técnico.

Esteban Giambuzzi: el lateral por derecha, proveniente de Sportivo Italiano, sólo disputó tres partidos, siempre ingresando desde el banco de suplentes, totalizando 37 minutos en total. Sufrió una lesión ante Rosari Cnetral que lo dejó afuera del toeneo

Matías Orihuela: el ex Quilmes, Estudiantes LP y Deportivo Morón fue titular en la fecha 2, ante Chacarita, y en la última presentación de 2017, ante Temperley. El lateral zurdo no pudo destacarse y tampoco tuvo oportunidades para hacerlo. Sí fue protagonista en la Reserva del Matador, que marcha líder. Ledesma buscará otras opciones en su puesto.

Lucas Chacana: el delantero de 24 años, ex Huracán, tampoco jugará en 2018 en Tigre. Jugó solo tres partidos (Patronato, Arsenal y Colón) y no convenció, a pesar de destacarse en la Reserva, donde tuvo mucho gol. En un plantel sin mucho recambio en la zona ofensiva, parecía que este joven iba a tener más consideración, aunque no fue así.

No jugaron en la Superliga

Rodrigo Chao (defensor), Matías Contreras (defensor), Facundo López (volante) y Guillermo Cosaro (lateral) están en el listado de prescindibles, y ninguno sumó acción en el campeonato de Primera División. Lo más curioso fue el caso de Cosaro, que se destacó en el Matador entre 2013 y 2014, pero llegó limitado físicamente y no ha tenido chances.