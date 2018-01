Reforzando la delantera

En la primera etapa de la Superliga, uno de los problemas más graves que tenía el equipo de Caruso Lombardi fue la falta de gol, la enorme ineficacia frente al arco rival. Es un tema que Cristian Ledesma deberá pulir y corregir en esta pretemporada pensando en las 15 fechas finales del campeonato, donde el margen de error es casi nulo pensando en la permanencia en Primera División.

Ya en el día 1 de la vuelta al trabajo, regresó Federico González, luego de su préstamo en Puebla de México. Fede rindió bien en su primera etapa en el club de Victoria, entre 2015 y 2016, y su regreso sin duda jerarquizará al ataque. Sin embargo, el DT pidió más hombres de área y le cumplieron el pedido, ya que Tigre fichará a un delantero codiciado: Nazareno Solís, de 23 años.

Solís, a pesar de su juventud, ya tiene un recorrido extenso en su carrera: empezó en Villa Dálmine (actualmente en la B Nacional), fue a la Universidad de Chile, regresó al club de Campana y en 2016 tuvo su explosión en Talleres de Córdoba, logrando la vuelta de la T a la máxima categoría, donde el delantero disputó 21 encuentros y facturó siete goles. Su buena tarea ne el conjunto cordobés despertó el interés de Boca Juniors que, con polémica en el medio por su situación contractual con Talleres, logró fichar al juvenil en condición de libre para el Torneo de la Independencia 2016/17, pero no fue considerado por Guillermo Barros Schelotto y sólo jugó cuatro partidos oficiales en el Xeneize. A mediados del año pasado, se incorporó a Huracán, dirigido por el ex Tigre Gustavo Alfaro. Sin embargo, en el Globo no logró destacarse y en cinco encuentros no anotó goles.