Una baja sensible y un regreso para ir a San Juan

Cachete empezará su 3° ciclo en Tigre (Foto: A Puro Gol).

Tigre se jugará una verdadera final este lunes desde las 21.15, en el estadio Hilario Sánchez, cuando visitará a San Martín de San Juan, por la 14° fecha de la Superliga, con arbitraje de Federico Beligoy. El Matador viene de una racha de cuatro derrotas consecutivas, que lo ponen en jaque en cuanto a la permanencia. Es imperioso empezar a sumar de a tres y engordar el promedio.

Para visitar tierra cuyana, Cristian Ledesma no podrá contar con una de sus principales figuras: se lesionó Lucas Menossi, el 5 y estandarte del equipo (sobrecarga muscular). Sin dudas, se trata de una baja sensible, aunque no todas son malas noticias, dado que el Lobo citó a Diego Morales, quien regresará al ruedo defiendiendo la camiseta matadora, y además se sumarán el volante Agustín Cardozo (quien busca recuperar ese lugar que supo tener en 2017) y el delantero Ramón Miérez, quien viene de anotar un gol en la Resrrva puntera. Al igual que ante Banfield, Fede González estará al margen, esta vez por una infección urinaria, según el parte médico del club.

Por otra parte, hay que mencionar que recibió el alta médica Juan Carlos Blengio, quien ya está a las órdenes del DT. Recordemos que Chimi se lesionó en la fecha 3 de la Superliga, ante Patronato, noche en la cual anotó un gol. Su regreso a las canchas todavía deberá esperar.

Los 20 convocados a San Juan:

Arqueros: 1. Julio Chiarini; 12. Federico Crivelli.

Defensores: 2. Carlos Rodríguez; 4. Alexis Niz; 6. Ignacio Canuto; 17. Matías Perez Acuña; 29. Diego Sosa.

Mediocampistas: 10. Matías Pérez García; 11. Jacobo Mansilla; 20. Diego Morales; 21. Sebastián Prediger; 27. Agustín Cardozo; 28. Javier Iritier; 30. Iván Bolaño; 32. Maximiliano Caire; 33. Nicolás Bertocchi.

Delanteros: 7. Carlos Luna; 13. Ramón Miérez; 15. Lucas Janson; 22. Denis Stracqualursi.