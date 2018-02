Cara a Cara: Lucas Janson vs Tomás Pochettino

La fecha 16 de la Superliga arrancó el viernes, pero este lunes en el estadio José Dellagiovanna, jugaran Tigre vs Defensa y Justicia desde las 19:00 hs. El Halcón de Varela viene haciendo buena campaña en el torneo local; recordemos que también está jugando la Copa Sudamericana y está cerca de entrar a la clasificación para la próxima copa Sudamericana del año que viene. Por el lado de Tigre quiere seguir en levantada ya que necesita seguir sumando para salir del fondo de la tabla de puntos y no estar tan ajustado con los promedios. Por eso desde Tigre VAVEL realizamos el clásico cara a cara esta vez entre dos delanteros media punta.

LUCAS JANSON

El delantero Tigre tiene 23 años, siempre jugo en el Matador de Victoria y es un jugador muy importante para el esquema de Cristian Ledesma. Debutó en Primera División en el 2012. Su equipo no tuvo grandes campañas esos años hacia la actualidad y actualmente están comprometidos con los promedios pero tendrán que estar con más precaución el torneo que viene porque tendrán más cerca el promedio que lo acecha. Con una estatura media (1,69 m), Janson es un delantero rápido gambeteador y molesto para cualquier defensa rival. Para el Lobo Ledesma es comúnmente titulares en sus once de cada encuentro, como la mayoría de los técnicos que pasaron por Tigre desde el 2012 que debuto en primera Janson. Recordemos que Janson tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en octubre de 2016 estuvo fuera de las canchas 7 meses (volvió a concentrar con el primer equipo en mayo de 2017 vs Talleres de Córdoba) pieza importante que no pudo utilizar Ricardo Caruso Lombardi cuando fue DT del Matador de Victoria.

Actualmente es otra realidad para Pesadilla, siendo una pieza clave para el Lobo, que agarró a este Tigre como primera experiencia como DT y está obligado a hacer grandes campañas para estar tranquilos con los promedios del descenso. Janson lleva dos goles en la Superliga, ambos de cabeza: a River y San Lorenzo. El DT sabe bien que para eso necesitará a Lucas Janson y Matías Pérez García en buen nivel porque son jugadores claves que pueden abrir un partido ya sea con un pase o algún gol.

TOMAS POCHETTINO

Al igual que Janson es un delantero media punta, tiene 22 años, debutó el 8 de noviembre de 2015 en Boca Juniors en un partido vs Rosario Central. Desde el 2016 a la actualidad se encuentra jugando en Defensa y Justicia, actualmente está jugando la Copa Sudamericana y es una de las piezas claves cuando el DT Juan Pablo Vojvoda arma el once de cada partido. Su equipo está realizando una buena campaña en la Superliga a solo tres puntos de Huracán y Atlético Tucumán, que serían los últimos en ingresar a la Copa Sudamericana 2019. Con una buena altura de (1,78m). Pochettino es un jugador más pensante y no tan veloz para desbordar en el mano a mano contra un defensor rival. Para Vojvoda es clave en su once titular como para los técnicos que estuvieron desde el 2016 que llego al club.

Pochettino lleva 34 partidos jugados y tres goles anotados en el Halcón de Varela, y tiene buena capacidad para ya dar pase preciso o tal vez un remate de media distancia que puede abrir un partido que se veía cerrado y sabe bien jugar por abajo sin revolear la pelota. Como comúnmente viene intentando jugar Defensa hace varios años.