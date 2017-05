Últimos cinco partidos en el Cementerio de los Elefantes

Google Plus

La última vez que Unión enfrentó a Colón en el Cementerio de los Elefantes lo derrotó 3 a 0. Foto: CyP Noticias

El Tatengue se juega todo ante Colón este domingo, no viene pasando un buen momento y los hinchas ya no soportan esta situación pero no tendrá un rival al que lo pueda pasar por arriba fácilmente, tiene enfrente a su mayor rival y además este sí viene pasando un buen momento: el Sabalero se ubica en la cuarta posición, de lleno en la lucha por el campeonato que tiene a Boca Juniors como líder, mientras que Unión se ubica decimoctava posición. El Tate viene de caer derrotado contra Rafaela 3 a 0 y por el lado de Colón llega con un empate frente a Atlético Tucumán 2 a 2.

¿Cómo le fue a Unión las últimas veces que visitó el Estadio Brigadier General Estanislao López?

Empezando por la última vez que se enfrentaron allí, fue muy favorable para el conjunto Tatengue. Fue en el Torneo 2016 en la fecha 8, Unión salió victorioso por tres tantos contra cero, los autores de los goles fueron Emanuel Brítez a los 45 minutos del primer tiempo de juego, Franco Soldano a los 50 minutos e Ignacio Malcorra de penal a los 68 minutos.

En el campeonato 2015 en la fecha 24 también se vieron las caras pero el partido terminó en igualdad, fue 0 a 0.

Pero en el 2012 en la fecha 16, Colón aprovechó su localía, el apoyo de su gente y venció 2 a 0 al Tatengue, Lucas Mugni a los 45 minutos del primer tiempo y Emanuel Gigliotti a los 25 minutos del segundo tiempo convirtieron los goles ese día.

Otra vez pero en el 2011 en la fecha 4 a Unión no le pesó jugar de visitante como en el año 2016, el Tate triunfó 2 a 0 con goles de Santiago Rosales a los 8 minutos de juego y de Fausto Montero a los 17 minutos tras un error de Diego Pozo que en ese tiempo era arquero de Colón.

Por último en el Torneo Apertura 2002 por la fecha 10, Colón le ganó 1 a 0 a Unión y el gol lo marcó Leonardo Migliónico a segundos del final. Una curiosidad de ese encuentro es que el director técnico de Colón era Edgardo Bauza, ex director técnico de la Selección Argentina y actual entrenador de la Selección de fútbol de Emiratos Árabes.