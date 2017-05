Estrena técnico en su cancha

Google Plus

Este sábado a las 20 Hs el equipo Rojiblanco recibirá a Arsenal de Sarandí por la fecha 25 del torneo de Primera División luego del clásico en el barrio Centenario donde se trajo un punto muy valioso. El choque será arbitrado por Jorge Baliño y el técnico Tatengue estará por primera vez en el banco de suplentes delante de sus hinchas. El encuentro que será disputado en el 15 de Abril tendrá como objetivo para ambos quedarse con los tres puntos ya que el empate no les sirve a ninguno de los dos. El local que hace mucho no gana intentará volver a la victoria en el torneo mientras que el equipo visitante buscará seguir sumando para salir de los puestos de descenso y poder mantener la categoría más alta del Fútbol Argentino.

El equipo comandado por Pablo Marini viene de empatar con su clásico rival la fecha pasada en donde se trajo un punto que significo mucho por la forma en la que se dio el trayecto del partido. El Tate que no viene muy bien en esta segunda parte del torneo y que no venía jugando bien, en la fecha de todos los clásicos mostró más actitud y trato de jugar cosa que no podía hacer en cotejos anteriores. Este sábado buscará volver a la victoria ante su gente.

El conjunto visitante viene de ganar el clásico ante Temperley y con una goleada aplastante a Juan Aurich por Copa Sudaméricana pero que en el campeonato se encuentra en el último puesto (30) a un punto del penúltimo Belgrano que son los últimos puestos. Si bien el equipo de Sarandí está disputando la copa también esta peleando la categoría para no descender a la B nacional y la victoria ante el Celeste fue fundamental para seguir sumando en los promedios.