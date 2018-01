Puso primera sin caras nuevas

Google Plus

Pretemporada de Unión. Foto: Web

El lugar indicado era el predio Casasol donde estaban citados los jugadores para arrancar el primer tramo de pretemporada con vista a los quince partidos restantes de la Superliga. En la tarde de Santa Fe todos sin excepción pasaron al campo de juego donde hicieron algunos movimientos físicos ante la mirada de Leonardo Madelón.

El día lunes viajará rumbo a Mar del Plata para encarar la segunda parte de la preparación previa, donde disputará una serie de cotejos amistosos y dos ya están confirmados, el primero ante San Martín de San Juan, el 10 de enero y el segundo frente a Aldosivi, el 13 de enero. La delegación se alojará en el Hotel Iruña de dicha ciudad, los convocados para el viaje son: Nelson Acevedo, Nicolás Andereggen, Claudio Aquino, Luciano Balbi, Brian Blasi, Jonathan Bottinelli, Walter Bracamonte, Matías Castro, Manuel De Iriondo, Nereo Fernández, Jonatan Fleita, Franco Fragapane, Matías Gallegos, Lucas Gamba, Franco Godoy, Yeimar Gómez Andrade, Mariano Gómez, Santiago Lebus, Damián Martínez, Guillermo Méndez, Bruno Pittón, Mauro Pittón, Lucas Ríos, Franco Soldano, Alan Sosa, Julián Vitale y Diego Zabala.

Emanuel Brítez, Damián Arce y Juan Rivas no se subirán al avión debido a que el primero se fue a préstamo a Independiente, mientras que los otros dos no están en la consideración de Madelón.

Por otro lado cuenta con las posibles incorporaciones, Rodrigo Gómez está al caer y ya hizo público sus intenciones de ponerse la camiseta del Tatengue, el sueño de Gonzalo Bergessio se encuentra en stand by ya que en Vélez Sarsfield el goleador no será tenido en cuenta y las negociaciones todavía siguen, el delantero de Defensa y Justicia Fabián Bordagaray otro que está cerca de sumarse al plantel y por último la posible llegada de Mauro Guevgeozian, el delantero de Newell’s Old Boys.