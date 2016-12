Fabián Assmann: “Necesitamos sumar como sea”

Assmann se mostró contento luego de mantener su valla en cero | Foto: Vélez

Con la llegada de De Felippe a Vélez, Fabián Assmann se ganó la titularidad en el arco que brevemente había tenido con Christian Bassedas. Luego del empate ante Aldosivi el ex arquero de Independiente resaltó que sumar como visitante era indispensable y destacó que el equipo “nunca bajó los brazos después de la expulsión”. Entre las cosas para destacar del encuentro, Assmann se refirió a la solidez defensiva lo que hizo que “no tuviera mucho trabajo. No parecía que íbamos a perder. Sólo al comienzo del segundo tiempo Aldosivi vino a buscar el partido.”

“Mantener la valla en cero era una cuenta pendiente. Es importante para mí y espero que se repita”, declaró el arquero, que logró finalizar sin goles en contra por primera vez desde su llegada al club. Sólo en la victoria ante Rosario Central el equipo había conseguido mantener su arco en cero, cuando aún Aguerre era el titular.

De cara al futuro Assmann admitió que “hay mucho que mejorar” y confió en sus compañeros “tenemos jugadores como para tener más tiempo la pelota”. En referencia a los próximos rivales (Patronato, Atlético Rafaela y Arsenal) sostuvo que “hay que sacar la mayor cantidad de puntos para alejarnos del descenso”. Y son partidos que serán un arma de doble filo, rivales directos en la lucha para la permanencia.

Finalmente no pudo evitar la referencia a la tragedia ocurrida con el plantel de Chapecoense lo que dejó “a todos muy conmovidos”. Se refirió en especial a Canteros y Barcos quienes lo vivieron como un hecho más cercano por su pasado en el fútbol brasilero. “Siempre que pasan estas cosas decís ‘esto no es lo correcto’, finalizó.