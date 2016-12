Mantiene la fórmula

Cubero cumplió la sanción y vuelve al equipo titular | Foto: Vélez

El empate conseguido en Mar del Plata ante Aldosivi dejó conforme a Omar De Felippe, en especial por haber estado con un jugador menos casi un tiempo, por lo que el equipo que irá a Paraná el domingo será muy parecido a aquel que visitó La Feliz. Fabián Cubero cumplió con la suspensión y volvería a la titularidad en reemplazo de Maxi Caire, expulsado ante el Tiburón.

La idea del DT de Vélez es no modificar mucho, mantener un equipo y darle confianza. Por eso no se espera que haya una rotación importante. El lateral izquierdo y el volante por derecha son los otros puestos en los que el entrenador podría realizar modificaciones. Si bien Zabala conformó mucho a De Felippe, en especial en la doble función que debió hacer tras la expulsión, al técnico le gusta el juego de Alvarenga y lo elogia cada vez que tiene la posibilidad. Mantener a Cufré o el retorno de Grillo es la posibilidad para el sector izquierdo de la defensa, una de las zonas que más ha cambiado.

En donde puede haber novedades es en el banco de suplentes con el posible retorno de Leandro Somoza, recuperado de su lesión y que entrenó con normalidad durante la semana. El que sigue fuera de la convocatoria, y no parece tener el futuro asegurado en el club, es Hernán Barcos quien no está físicamente al 100% y las veces que estuvo en cancha no logró demostrar lo que marca su trayectoria.

De Felippe busca consolidar un equipo y una idea para cerrar el año de la mejor manera, y poder trabajar con tranquilidad de cara al semestre del año próximo.