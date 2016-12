Entrevista a Mariano Pavone: "El equipo está en alza"

El 'Tanque' fue una de las figuras en el último partido ante la 'Crema' | Foto: Web

La victoria ante Atlético Rafaela ya quedó en el pasado y el equipo de Omar De Felippe ya se prepara para enfrentar a su próximo rival: Arsenal de Sarandí. El Fortín quiere seguir sumando puntos y estirar la seguidilla de cuatro partidos sin perder. Vélez Sarsfield continúa con la puesta a punto y en el día de hoy, el equipo se entrenó en la Villa Olímpica. Una vez finalizado el entrenamiento, hablamos en exclusiva con Mariano Pavone, autor del segundo gol ante la Crema.

- Han ganado un partido más que importante ante Atlético Rafaela, ¿Cuáles son las sensaciones post-partido?

- La verdad que se ganó un partido importante. No sólo por el hecho de que hay que seguir sumando puntos, sino que después de dos empates que merecimos ganar, se sumaron. Para hacerlo bueno a esos dos puntos, teníamos que ganar y más de local, es lo que se consiguió sobre todo en el segundo tiempo donde golpeamos de entrada y pudimos cerrar un poco el partido. Ahora queda la última fecha donde vamos a tener que ir a buscar los tres puntos y cerrar el ciclo de los últimos cinco partidos con una buena cantidad de puntos en nuestro haber.

- Venís de recuperarte de una lesión y un nuevo triunfo para Vélez con un gol tuyo. ¿Cuánto significa en lo personal?

- Es importante porque hace bastante que no se me daba el gol, desde la segunda fecha. Después tuve la lesión y luego me tocó volver, tuve varias situaciones, una en cada partido y no se me daba. Es importante convertir y más cuando sirve para el triunfo. Muy contento por el gol pero más que nada por los tres puntos conseguidos.

- Sabemos que se aproxima el receso, pero antes se viene Arsenal. ¿Se llega a ese partido con más confianza debido a que el rival no pudo ganar en lo que va del campeonato?

- La verdad que Arsenal no está haciendo una buena campaña y no se le está dando el triunfo pero más allá de eso, no hay que confiarse. Hay que seguir jugando como los venimos haciendo en los últimos partidos, serios y pensando en que Vélez tiene que dar su mejor versión y lo hemos hecho de a ratos. Otras veces nos ha faltado ser más consistentes pero creo que en estos últimos cuatro partidos, Vélez ha levantado mucho en el juego y en la imagen que damos. La idea es cerrar el año con un triunfo y seguir engrosando el promedio.

- Resaltaste esta seguidilla de cuatro partidos sin perder ¿A qué se debe?

- A veces pasa. Hay veces que cuando venís mal te cuesta levantar, hay veces que las derrotas te traen otras derrotas y cuando se te da el triunfo te trae otros triunfos. El equipo igual cambió muchas cosas. Levantamos el nivel, primero individualmente y después en lo colectivo que es muy importante. Cuando se te dan los resultados, se trabaja de otra manera y se hace todo más sencillo ya que agarramos una linda racha de cuatro partidos sin perder con dos empates y dos victorias. No hay que dejarla escapar en este último partido.

- Están levantando en cuanto a los promedios, ¿Esto hace que se cambien los objetivos?

- No. El objetivo es sumar, de esa manera nos vamos a olvidar de la tabla de abajo y nos vamos a ir para arriba. Yo creo que en esta altura hay que ir partido a partido, ponerse objetivos cortos pero sí está claro que si empezás a sumar en un campeonato donde está todo muy parejo, vas pasando posiciones y escalando en la tabla. El objetivo es Arsenal que es el próximo partido y esperemos poder terminar un año en el que sabemos que no tuvimos un buen semestre. Pero hoy la realidad dice que el equipo está en alza y hay que seguir de esta manera.

- Se acerca un nuevo mercado de pases y tu nombre ha sido nombrado en algunos clubes, uno de ellos es Estudiantes de La Plata. ¿Qué va a pasar en tu futuro?

-No no, hasta el 30 de junio tengo contrato acá en Vélez y lo quiero cumplir. De mi parte tengo solo eso en la cabeza. La verdad es que no pienso cambiar de aires y por lo menos, hasta que se venza el contrato. Después, ya es otra historia.