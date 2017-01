De Felippe: "La idea es no desarmar al plantel"

A pesar de no concretar arribos, De Felippe se muestra paciente. Foto: Clarín.

Finalizado el segundo día de pretemporada 2017, Omar De Felippe tuvo la cordialidad de sentarse para una entrevista con los chicos de Vélez Radio, y en ella, dejó títulos importantes que involucra al tema de las altas y bajas del equipo.

Aquel de más renombre sin dudas es Hernán Barcos. Quien vistiera la camiseta de la Selección nacional, aún tiene contrato con el club de Liniers y es pretendido por otros como Atlético Nacional, actual campeón de la Copa Libertadores. Al respecto, De Felippe aclaró: "Estamos atentos a lo que pueda suceder. Su salida, en un principio, no cambiaría los jugadores que queremos traer, pero tenemos que ver como quedamos. Estamos viendo qué jugadores de inferiores ocupen el cupo de Hernán".

Varias fuentes indican que Barcos busca rescindir el contrato actual con Vélez. De Felippe le pidió a la dirigencia velezana un mediocampista de recuperación y un centrodelantero.

Siguiendo con la línea de las negociaciones, comentó: "Buscamos jugadores que nos puedan dar algo distinto o potenciar lo que tenemos. La idea es no desarmar al plantel, no creo que estemos en un momento como para desarmar el equipo. Hubo alguna averiguación por uno o dos jugadores, pero hablé con ellos y les dije que los necesitamos, creo que nos jugamos cosas importantes este semestre. Cuando logremos el objetivo, ahí se verá en el semestre que viene los contratos que se terminan".

Lejos de poder contratar a los futbolistas que quisiera, De Felippe afirmó que se quedará con lo que tiene. Por ende, explicó lo que se viene en Vélez a nivel inferiores: "Desde que llegamos vimos muchos chicos que no les tocaba participar, tomamos decisiones con algunos de ellos, pero teniendo en cuenta que abajo hay un grupo de jugadores que andan jugando muy bien. Con la comunicación de las inferiores, queríamos ver cómo potenciar esto, no queremos tener jugadores inactivos. La nueva forma que hablamos con los coordinadores es formar un selectivo para que ahí trabajen los chicos que mejor están. Nosotros, a partir de esto, hemos subido cinco jugadores que los vamos a evaluar con trabajo de Primera para que se vayan acostumbrando y ver cómo les va, que sumen experiencia con los mayores y vuelva al grupo selectivo. Preferimos un proceso lento pero seguro".

Facundo Cardozo volvió de su préstamo de Mumbai City y es hasta ahora el único "refuerzo". El técnico declaró que lo evaluará como a todos.

El fútbol argentino está sufriendo una seria crisis institucional, con vistas a lo dirigencial y a lo económico. Esto repercute en Vélez, que necesita formar un plantel y empezar a sumar para escapar del descenso. De Felippe no es ajeno a esto y afirmó: "Uno no deja de ver la problemática del fútbol argentino. Vemos que el tema de refuerzos está quieto. Se que los dirigentes están trabajando en el tema, hay que tener paciencia. Hay que traer la gente que necesitás, de lo contrario es mejor quedarte con lo que tenés. Se han iniciado charlas con jugadores pero nada concreto. No es un libro de pases que esté abierto específicamente para traer el jugador que uno quiere. Considero que no hay un jugador libre para que venga a Vélez".

Enfatizado con la pésima situación de este deporte a nivel nacional, agregó: "La cantidad de técnicos que se han ido y echado es alarmante. Me llama la atención que pareciera que somos los únicos responsables de esto. Somos una parte de este fútbol que no está bien. Ojalá nos podamos tranquilizar y que todo esto empiece a funcionar porque estamos jugando con fuego en niveles de selección que tal vez nos quedamos afuera. Ojalá se dejen los egos de lado".

Los dirigentes aún no se han puesto de acuerdo para estipular el arranque del campeonato, por ello, los técnicos se ven perjudicados a la hora de armar la pretemporada, como el encargado de Vélez lo señaló: "Es imposible planificar una pretemporada porque necesitás saber cuándo empieza el torneo, a partir de ahí se hace una elaboración de la misma para llegar de la mejor manera. Acá te van corriendo la fecha y no podes armar una pretemporada coherente".

Pese a las dificultades, en Parque Leloir se vienen los dobles turnos y el trabajo duro que su técnico planificó para engrosar el promedio y "empezar a pensar en otras cosas".