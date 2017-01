Pretemporada fortinera

El 'Fortín' ya comenzó la pretemporada en la Villa Olímpica | Foto: Velez Sarsfield

Velez Sarsfield volvió al ruedo. El ‘Fortín’ ya se prepara para la segunda parte del torneo con el objetivo de acumular la mayor cantidad de puntos para ensanchar el promedio y escaparle a las últimas posiciones. La pretemporada bajo el mando de Omar De Felippe arrancó este martes en la Villa Olímpica en Parque Leloir. Un regreso que trajo varias noticias, algunas ausencias y otros debuts.

Entre las nuevas caras, algunos realizaron su primera pretemporada ya que cinco juveniles fueron promovidos a Primera. Nahuel Arena, Gianluca Mancuso, Nicolás Domínguez, Mauricio Toni y Santiago Cáseres empezaron un nuevo ciclo con el clásico bautismo y ya se encuentran bajo las órdenes del entrenador velezano. Por el lado de las ausencias, Hernán Barcos no estuvo presente en un entrenamiento por problemas personales, pero además el delantero busca firmar su desvinculación del club de Liniers y todo indicaría que tendría todo acordado para arribar a Atlético Nacional de Colombia. Santos de Brasil es otro de los clubes que puso los ojos en Barcos.

En cuanto a los trabajos que realizarán, la gran mayoría serán con doble turno dejando al domingo como único día libre. Con respecto a los amistosos que se disputarán en el mes de enero, se darán de la siguiente manera: 14/1 vs Tristán Suárez, 17/1 vs Boca Unidos, 21/1 vs Sarmiento de Junín, 24/1 vs Defensa y Justicia y 27/1 vs Talleres de Córdoba. Toda esta serie de partidos se jugarán en la Villa Olímpica o en el estadio José Amalfitani.

Por último, la Cuarta División volverá a los trabajos y dará luz verde a dicha pretemporada el día martes 10 de enero, también en la Villa Olímpica, mientras que el resto de las categorías comenzarán el jueves 19 de enero.