Omar De Felippe: "Estamos muy ilusionados"

Google Plus

Omar De Felippe tiene su primera prueba del año el día sábado ante Tristán Súarez | Foto: Goal

La pretemporada velezana sigue en su desarrollo y el equipo de Omar De Felippe continúa trabajando en vistas de la segunda parte de este torneo. En diálogo con TyC Sports, el entrenador del Fortín comenzó hablando por el inicio del torneo, que todavía no tiene fecha de comienzo: “Estamos con una incertidumbre muy grande por todo lo que está rodeando el inicio del torneo. Uno planifica la pretemporada de acuerdo a cual va a ser el inicio del torneo. Estamos un poco a la deriva para saber cuando empezará esto”.

Con respecto al tema del plantel actual y los refuerzos, manifestó: “Tenemos prácticamente el plantel del semestre anterior. Para nosotros era fundamental convivir con estos chicos en esta pretemporada. Estamos muy ilusionados con mejorar lo hecho en el semestre anterior, por lo tanto, hoy vemos la predisposición de los jugadores que es espectacular. Ojalá podamos traducir todo esto a los fines de semana en cada partido que nos toque jugar”.

Luego, el DT fortinero confesó: “Hay muchos chicos con los cuales hablamos y tratamos de transmitir cosas para que estén tranquilos y se animen a jugar. Hay una diferencia de edad entre algunos jugadores y hay que tratar de que no se note adentro de una cancha y en la convivencia. Creo que tenemos un lindo grupo. Hay que tratar de seguir fortaleciéndolos y ayudarlos. Hay muchas ganas y mucho respeto que es importante”.

Sobre Juan Manuel Martínez dijo: "Hay nombres dando vueltas y el suyo es muy importante. Tiene un sentido de pertenencia muy grande".

En cuanto a los más jovenes que mencionó, hizo hincapié en algunos de ellos: “Maxi Romero, Correa, hay muchos pibes que aparecieron muy bien y por ahí, no han podido mantener ese nivel. Estamos muy contentos con todos. Maxi ha logrado resolver su situación con el club, ha arreglado su contrato, está tranquilo y por lo tanto mantiene sus esperanzas. Hay que estar muy cerca de ellos y que se animen. Nos tenemos que animar a jugar. Quizás a veces la situación de que no te toca ganar y mirar ciertas cosas que están pasando alrededor del club y de la participación en el torneo los notás apurado, queriendo ganar de una manera que no es la aconsejable”.

Por último, De Felippe cerró: “Nosotros estamos aislados acá. Estamos ocupados en mejorar, vuelvo a repetir la predisposición de estos pibes y seguramente perfeccionando lo que intentamos hacer, nos tiene que rendir. Creo que el semestre que viene nos tiene que rendir mucho. Si empezamos a encontrar el funcionamiento que tanto buscamos, va a generar mucha confianza en los chicos".