Pavone: "Vélez se recuperará y volverá a ser el que conocemos"

El delantero del Fortín es el goleador del equipo con cinco tantos. Foto: A Puro Gol.

"Me llevó puesto Figal con el codo". Así de claro fue la infracción en el partido ante Independiente, y así de contundente empezó a hablar Mariano Pavone en el programa radial de Mariano Closs. Luego, agregó: "Creo que Nicolás (Lamolina) estaba bien parado para cobrarlo. No lo hizo y creo que cambiaba un poco el partido porque era un jugador menos ya que estaba amonestado. Él me dijo que los dos nos chocamos. Fue un claro penal".

Vélez no recibe un penal a favor desde junio del 2015. A partir de esto se generaron varios rumores, a los cuales él explicó: "Se ha dado que en estos últimos torneos no hemos tenido suerte con los arbitrajes. No creo que pueda haber una mano negra, sí es normal que uno se queje y esté un poco molesto cuando ocurren estas cosas. Confiamos en los árbitros y no queremos que nos regalen nada".

Pero dejando de lado toda esta controversia, de la cual se habló toda la semana, el goleador del Fortín pasó a dar su punto de vista de este Boca: "Está puntero porque fue el equipo que mejor hizo las cosas. Sabemos que cuando a un equipo le gusta atacar se descompensa atrás y es donde tenemos que aprovechar nosotros".

El equipo velezano consiguió 16 de sus 18 puntos en este torneo jugando como local, por eso el delantero explicó la importancia de ganar la próxima fecha: "Es importante vencer a Boca. En la tabla van a ser tres puntos, pero ganarles a estos rivales va a ser diferente en lo anímico. Somos locales y queremos la victoria".

En contraparte de lo anterior, los dirigidos por Omar De Felippe sólo han obtenidos dos puntos fuera del Amalfitani. El Tanque analizó: "Estamos en crecimiento, tratando de salir de esa irregularidad que tenemos en este torneo. Nos cuesta mucho de visitante; de local nos hacemos fuertes, sacando el empate sobre la hora ante Huracán, de local nos sienta mejor que de visitante. Estamos en una posición de la tabla que no nos gusta pero hay que tratar de salir de esta situación".

Pese al mal momento, él se siente confiado: "Vélez se puede recuperar de esto. Se juntó el tema institucional de ordenar las finanzas y eso llevó a que se tire de pibes y pocos jugadores con experiencia. Vélez tiene buena cantera, pero en el momento de jugar les faltó maduración. Eso pasó factura en cuanto a lo deportivo; queda en nosotros levantar esto por lo menos hasta junio, y seguramente después verán los dirigentes en cuanto a refuerzos y quiénes siguen y quiénes no. Vélez se va a recuperar y va a volver el equipo que todos conocemos".