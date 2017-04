De Felippe: "Tenemos que sumar como sea"

El entrenador aclaró que no realizará ninguna marca personal el domingo ante el xeneize | Foto: El Gráfico

Vélez ya piensa en el próximo rival. Boca Juniors será el equipo que esté enfrente el domingo a la noche en el José Amalfitani y el Fortín querrá obtener los tres puntos ante el Xeneize. Luego del entrenamiento de hoy, Omar De Felippe habló en conferencia de prensa y habló en la previa del encuentro del fin de semana.

Para este partido, el rival tendrá varias bajas como las de Fernando Gago y Sebastián Pérez. Sobre ello comentó: “Es un poco distinto de acuerdo si juega Gago o Barrios, que jugará por la lesión de Pérez pero la estructura no cambia. Es un equipo rápido por afuera, no inventaremos nada raro. Hay que resaltar nuestras virtudes y tratar que no se vean las virtudes de Boca. Que juegue Barrios por Pérez no modifica mucho. No creo que Boca vaya a cambiar algo que le está dando buenos resultados”.

El partido ante el club de la ribera no será un partido más ya que se enfrentarán ante el puntero del campeonato y el entrenador de Vélez lo aseguró: “Es un partido importante. Lo manifestamos desde que empezó la segunda etapa del campeonato que no tenemos partidos para relajarnos. Necesitamos sumar, tenemos que sumar como sea. Boca es un equipo importante y trataremos de ganar ante un equipo que está en un buen momento”.

Luego, De Felippe habló sobre la importancia de jugar en condición de local: “Es importante, el equipo se está sintiendo cómodo en casa porque de visitante nos cuesta ganar, y lo queremos revertir. Vamos partido a partido. La idea es sumar de local y visitante”.

Además, el entrenador velezano se refirió al enojo con los arbitrajes que vienen sucediendo en los partidos ante el Fortín: “Te vas caliente pero queda ahí. Obviamente que hay detalles que nos vienen sucediendo con algunos arbitrajes. Leí en los diarios que no fue penal a Pavone y fue un penal alevoso que hubiera significado la expulsión del jugador de Independiente. Estas cosas cambian los partidos porque jugar con un hombre menos es muy difícil. Hay que pensar en lo que viene”.

Ricardo Centurión o Darío Benedetto son algunos de los jugadores rivales que en algunos encuentros marcan la diferencia. Sobre la cuestión de generar una marca personal, cerró: “No creo que vayamos a hacer alguna marca personal. No tenemos que comprar y ojalá el árbitro no compre tampoco, porque Centurión es muy desequilibrante pero no todas son faltas las que le cobran. Les pedí a mis jugadores que no entremos en el juego de pegarle a Centurión, debemos agarrar la pelota y seguramente él nos deberá marcar a nosotros. Hay que recuperar la pelota para jugar y ser agresivos en el juego. Hay que estar muy atentos a lo que pueda hacer Boca”.