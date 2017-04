Zabala: "Nos merecíamos una victoria así"

Google Plus

En la pelea por el descenso, la victoria velezana seguramente dará más caras felices las de esta foto. Foto: La Nacion.

Cinco días después de cumplirse un año desde la última victoria como visitante, Vélez consiguió llevarse los tres puntos ante Olimpo por 1-0 gracias al golazo de Diego Zabala. Finalizado el encuentro, tanto él como Mariano Pavone dieron sus impresiones sobre el mismo.

En primer lugar, fue el uruguayo quien afirmó: "La verdad que muy contento por la victoria porque era un triunfo que necesitábamos, nos merecíamos una victoria así. Fuimos justos ganadores por cómo se dio el partido, a pesar de que ellos nos metieron adentro con pelotazos, creo que en el primer tiempo podríamos haber hecho algún gol más. Contento con el gol porque sirvió para que el equipo gane".

El volante jugó por ambas bandas, cambiando conforme a las indicaciones del técnico Omar De Felippe. Ante esta versatilidad, comentó: "No tengo inconveniente en jugar por cualquiera de los dos lados. Por suerte estuve ahí en el segundo palo tras un gran pase del Tanque. Rescato la actitud del equipo y el esfuerzo que se hizo en todo el partido".

Con la victoria, el equipo de Liniers puede respirar un poco más con el problema del promedio. Pero lejos de esto, la Bomba sentenció: "El resultado no nos da tranquilidad, hasta que no termine el campeonato no vamos a estar tranquilos. Tenemos que jugar cada uno de los partidos como si fuese una final y corregir cosas, mejorar un poco más. Estoy tranquilo con el grupo que lo vamos a sacar adelante".

Por otro lado, Pavone comentó sobre el triunfo: "Creo que los primeros minutos donde conseguimos el gol pudimos tener la pelota, después ya se hizo muy para arriba". Y agregó: "Esta victoria te da tranquilidad y confianza para trabajar. Creo que hoy más allá de que el segundo tiempo Olimpo se vino con pelotazos, fuimos justos ganadores y nos llevamos tres puntos que para nosotros son muy importantes".

También hizo un análisis un tanto más profundo del cotejo: "Los primeros 25 minutos el equipo agarró la pelota, creó situaciones de gol y tuvimos tres o cuatro claras. Ya el segundo tiempo fue más lucha; nos costó tener la pelota para estar más tranquilos, pero estos partidos cuando vas en esta parte de la tabla son así y hay que jugar de esta manera y por eso ganamos un partido que para nosotros significa mucho".