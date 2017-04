Gámez: "Vamos a armar un buen equipo en junio"

Raúl manifestó que la mayoría de los clubes sufren en lo económico | Foto: TyC Sports

Vélez Sarsfield consiguió tres puntos vitales ante Olimpo y Raúl Gámez, presidente del Fortín, ratificó su conformidad esta tarde en el programa ¿Como te va?: “Siempre los puntos te dan más tranquilidad, la gente se desespera menos y los jugadores crecen".

Continuando con lo sucedido el día sábado agregó: "En el partido con Boca hubo tanta diferencia en la cancha del que jugó contra Patronato al que estuvo contra Vélez que era lindo de ver. Vélez jugó muy mal, hasta la cancha los favoreció porque estaba ligera por la lluvia. Sacamos un lindo resultado contra Olimpo y estamos más tranquilos”.

Faltan pocos meses para el final del mandato de Gámez al frente del Fortín y sobre ello dijo: “Termina mi mandato en Noviembre y tenemos obligaciones, hay muchos jugadores que van creciendo del fútbol amateur que son muy interesantes y creo que vamos a armar un buen equipo en junio. Vélez tiene jugadores muy interesantes que ya están trabajando hace tiempo con Omar y les está dando el toque final. Siempre dije que estamos con problemas de promedio”.

Otro de los temas sobre el cual dio su opinión fue sobre las actuaciones de los árbitros, algo muy nombrado en los últimos partidos de Vélez: “Yo no puedo pensar que son intencionales. Pienso que parecía que estaban a favor del poder pero no por algo especial, sino por miedo. Cuando dirigen los réferis, tienen que dar muchas explicaciones cuando jugás contra los poderosos. Creo totalmente en los árbitros, pero habría que ponerle micrófonos”.

Un tema particular en el presente del fútbol argentino es la renuncia de Marcelo Tinelli a AFA, a lo que el presidente de Vélez manifestó: “Con Tinelli no hablé. Le agradezco porque sino no hubiéramos sacado la plata de televisión. No estaba de acuerdo en algunas cosas y le decía ‘No aceptes la Selección ¿para que te vas a meter en eso?’. Él estaba pensando en la liga que era algo importante para los clubes argentinos, y es un cuento que se la van a dar a los otros clubes porque no van a aflojar. No es por Tapia, lo respeto y quiero que le vaya bien”.

Por último, Gámez cerró: “Salvo Boca y River, en todos los clubes es un drama la parte económica porque fue el daño que no nos pagó la televisión. Hay cosas que la gente no lo saben y no se publicitan porque el poder lo deben tener otros. No quiero hacer enfrentar a Vélez, no quiero luchar más para verme como castigado. Habría que hacer un análisis de lo sucedido y los culpables que se vayan para afuera”.