Previa Vélez Sarsfield - Unión: Revalidar lo conseguido

Zabala le dio la victoria a Vélez en el último partido | Foto: Diario Hoy

Luego del gran triunfo obtenido en Bahía Blanca, Vélez Sarsfield va en busca de otros tres puntos que lo hagan cambiar de objetivo de a poco ya que en caso de ganar y que sucedan otros resultados, podrá trepar hasta la 19º posición en la tabla de las promedios.

Si bien, muchas veces el equipo que gana no se toca, esta vez Omar De Felippe realizará nuevamente varios movimientos en el once inicial. En el arco continuará Alan Aguerre, pero debido a la lesión de Fabián Assmann será Tomás Figueroa quien ocupe un lugar en el banco de suplentes. Además de la ausencia del ex arquero de Quilmes, Fabián Cubero también estará ausente.

El Fortín y el Tatengue jugaron 59 partidos en Primera. Vélez ganó 25 encuentros, Unión 13 veces y empataron 21 ocasiones.

Con respecto al último partido, De Felippe hará dos cambios. En la defensa, Maximiliano Caire será reemplazado por Nicolás Tripichio ya que el ex Colón llegó a la quinta amarilla mientras que en el mediocampo, Jorge Correa ingresará por Iván Bella.

En la vereda de enfrente estará Unión de Santa Fe, equipo que viene de caer como local ante Defensa y Justicia por 2-0. Para este partido, Juan Pablo Pumpido efectuará cuatro cambios. Bruno Pittón, Lucas Algozino, Diego Godoy y Nelson Acevedo serán reemplazados por Lucas Pruzzo, Martín Rivero, Mauro Cejas y Diego Villar.

Posibles formaciones

Vélez Sarsfield: Alan Aguerre, Nicolás Tripichio, Fausto Grillo, Cristian Nasuti, Brian Cufré; Diego Zabala, Santiago Cáseres, Gianluca Mancuso, Jorge Correa; Juan Manuel Martínez y Mariano Pavone.

DT: Omar De Felippe.

Unión: Nereo Fernández; Emanuel Britez, Rodrigo Erramuspe, Leonardo Sánchez, Lucas Pruzzo; Mauro Pittón, Martín Rivero; Lucas Gamba, Mauro Cejas, Diego Villar; Franco Soldano.

DT: Juan Pablo Pumpido.