Lanús vs Vélez Sarsfield en vivo online por el Torneo de la Independencia

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Lanús vs Vélez Sarsfield en vivo por la 22º fecha del Torneo de la Independencia 2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 21:00!

El último partido entre estos dos equipos se dio en la fecha 28 del campeonato de 30 equipos. En esa ocasión, el Fortín obtuvo la victoria por 1-0 en condición de visitante con el gol de Yamil Asad.

Vélez Sarsfield: Alan Aguerre, Maximiliano Caire, Cristian Nasuti, Fausto Grillo, Braian Cufré; Diego Zabala, Sebastián Cáseres, Leandro Desábato, Jorge Correa; Juan Manuel Martínez y Mariano Pavone.

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri, Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, Iván Marcone, Leandro Maciel; Lautaro Acosta, José Sand y Hernán Toledo.

Posibles formaciones del partido Lanús vs Vélez Sarsfield en vivo

La persona que va a estar impartiendo justicia en el partido Lanús vs Vélez en vivo será el árbitro Fernando Rapallini.

Respecto al once inicial, Omar De Felippe no confirmó el equipo pero se prevee que ponga a los mismos once que enfrentaron al Tatengue con la diferencia de que se modificará la defensa. Nicolás Tripichio por Maximiliano Caire sería uno de los cambios a realizar.

Por el lado de Vélez, Fabián Cubero se había perdido el último partido ante Unión por una molestia muscular. El defensor intensificó los trabajos para llegar con su recuperación y estar presente esta noche ante el Granate sin embargo, Poroto estará ausente en este partido.

Partido Lanús vs Vélez Sarsfield en vivo

Además de la baja de Velázquez, se le suman Román Martínez, Nicolás Aguirre y Matías Sánchez. Otra de las ausencias es la de Fernando Barrientos quien dio positivo en un doping y está suspendido de manera provisoria.

Una de las grandes bajas para este partido se da en el conjunto local. En el partido ante Zulia, Maximiliano Velázquez sufrió la rotura del ligamento posterior de la rodilla izquierda y estará de baja al menos cuatro meses.

En total, se produjeron 117 partidos en la máxima categoría. Vélez lleva una diferencia de 30 partidos a favor ya que obtuvo la victoria en 55 oportunidades mientras que su rival ganó 25 partidos. Los 37 partidos restantes culminaron en empate.

El lugar donde se realizará el partido Lanús vs Vélez Sarsfield en vivo será en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, ubicado en el sur de Buenos Aires. Esta cancha cuenta con una capacidad para 47.000 espectadores aproximadamente.

La última vez que el Fortín jugó en calidad de visitante fue ante Olimpo, en el cual obtuvo una gran victoria por 1-0 con gol de Diego Zabala.

Vélez Sarsfield, equipo que viene en alza, luego de obtener dos victorias consecutivas en este torneo por primera vez en el campeonato. Luego de los triunfos ante Olimpo y Unión, el Fortín intentará seguir por este buen camino. Con respecto a la tabla de posiciones, el equipo de Omar De Felippe está 21° con 25 puntos en total.

El último partido en este campeonato como local del Granate fue en la vigésima fecha ante San Martín de San Juan. Ambos equipos repartieron puntos luego de igualar sin goles.

Lanús prioriza la Copa Libertadores y en esta semana no tiene acción en el plano internacional por eso Jorge Almirón pone lo mejor que tiene en cancha ya que desde la vuelta al fútbol, el Granate solamente consiguió 4 de 21 puntos por jugar. Actualmente, se encuentra en la décimo tercera posición con 31 puntos.