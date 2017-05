Resultado Lanús 2-0 Vélez Sarsfield en Torneo de la Independencia 2017

Google Plus

Una vez finalizado este partido en La Fortaleza, damos por terminada esta transmisión en vivo y en directo online entre Lanús vs Vélez Sarsfield en vivo por VAVEL.com. Quedate en nuestra página para observar todo el análisis y lo que dejó este partido. Hasta la próxima!

FINAL DEL PARTIDO! En La Fortaleza, Lanús volvió al camino de la victoria tras vencer por 2-0 a Vélez Sarsfield. Hernán Toledo y Alejandro Silva, los autores del triunfo granate.

46' Pelletieri recibe la tarjeta amarilla luego de la falta al Burrito Martínez. Tiro libre para Vélez que va en busca del 2-1. Vargas parado frente a la pelota para pegarle. Remate que pasó muy cerca del travesaño.

45' Después de los 45 minutos, se jugarán cuatro minutos más.

43' Se salva Lanús! En la línea se sacó la pelota y Vélez no pudo descontar. Mucha gente acumulada en el área chica, rebotes y el resultado que no se puede modificar.

42' Vélez intenta por todos los sectores el descuento. Caire intenta realizar un centro y recibe la falta de Toledo, quien recibe la tarjeta amarilla. Tiro libre para el Fortín.

39' Martínez empuja hacia adelante con una jugada individual y consigue un tiro de esquina. Se realiza el último cambio del partido. Pepe Sand se retira ovacionado de la cancha para que entre Rolando García Guerreño.

37' Espinoza cobra la falta de Nasuti contra Sand. Tiro libre para Lanús y se realiza la segunda modificación en el local. Se retira Iván Marcone y entra Agustín Pelletieri.

35' Domínguez le comete falta a Acosta y luego se produce el último cambio. Maximiliano Romero entra a la cancha reemplazando a Santiago Cáseres.

32' Otra tarjeta amarilla en Lanús por exceso verbal. Lautaro Acosta se suma a los amonestados. Caire intenta jugar con un pase hacia la derecha y el local recupera la pelota.

29' Lanús es quien comete las faltas ahora. Primero Acosta y luego Marcone. Tiro libre para Vélez que aprovecha el momento del local que no puede salir de su campo.

27' Nasuti le comete falta a Sand y el Granate consigue un tiro libre. Braghieri es amonestado por exceso verbal. El tercero en el equipo de Almirón.

24' Grillo le comete una dura falta a Acosta en la mitad de la cancha. Tarjeta amarilla para el defensor del Fortín y tiro libre para Lanús.

22' Zabala captura la pelota cerca del área y le pega con la zurda. Remate desvíado y saque de arco para el Granate que está ganando por 2-0.

19' Segundo cambio en el Fortín. Se retira Jorge Correa y en su lugar ingresa Matías Vargas. En el local también se producen variantes: Pinto por Maciel.

17' Lanús hace circular la pelota por todos los sectores. Cufré no puede avanzar y consigue un lateral. Nicolás Domínguez entra en lugar de Leandro Desábato. Se prepara otra modificación en la visita.

14' Sand definía solo ante Aguerre. Una vez realizado el remate, el línea marca la posición adelantada. Tiro libre correspondiente a la visita. Se prepara un cambio en el Fortín.

12' Tiro libre para Lanús en la puerta del área. Caire comete falta sobre Acosta y hay dudas sobre si fue penal para el Granate. El local quiere aumentar la ventaja y tiene otra chance.

9' Pase largo para Zabala que intenta realizar un centro desde la izquierda. Herrera se tira y rebota la pelota en el jugador del local. Tiro de esquina para Vélez.

7' Gooool de Lanús! Se estira la ventaja en el marcador. Silva le rompió el arco a Aguerre. Pase hacia atrás del Laucha Acosta y el 16 marca el segundo tanto del partido.

4' Falta de Acosta sobre Martínez muy cerca del área. Vélez tiene una gran chance para empatar el partido. Caire y Correa parados frente a la pelota. Remate del lateral a la barrera.

2' Se lo perdió Correa! Gran pase del Burrito Martínez ante una defensa dormida. El Coco, cerca del punto de penal, fusila al arco y la pelota se va muy arriba. Aplausos del dt velezano.

1' Vélez circula la pelota con un equipo más adelantado en sus líneas. La pelota le llega a Pavone que aguanta con el cuerpo pero se le escapa en el intento del desborde.

Comienza el segundo tiempo!

Regresan los equipos a la cancha. Ambos equipos comenzarán el segundo tiempo sin cambios.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Con gol de Hernán Toledo, Lanús le gana a Vélez por 1-0.

45' Se lo perdió Vélez en la más clara hasta el momento. Correa, desde la derecha comenzó la jugada, Pavone tiro un buscapié y Zabala a la carrera no llegó a empujar la pelota.

44' Una vez llegado al final del tiempo reglamentario, se jugará un minuto más.

41' Segundo córner para el Fortín, rechazo de la defensa granate y se viene el tercero. En la última, Grillo no le pudo dar una dirección correcta. Saque de arco para Lanús.

40' Zabala recibe un pelotazo desde la mitad de cancha, el volante toca de primera para Caire y el lateral no llega al pase cercano al área grande. Faltan cinco minutos para el final del primer tiempo.

38' Lanús consigue el lateral en ofensiva. Gómez tardó en realizarlo y se gana la tarjeta amarilla por demorar.

36' Vélez intenta llegar con frecuencia al arco de Andrada. Desábato recibe la pelota en tres cuartos de cancha y le pega al arco. Todo a la manos del arquero granate.

32' Lanús da buena señales de buen fútbol. Sand y Nasuti se toman en el área, el delantero granate cae en el área y todo Lanús pide penal. Espinoza no considera que sea así.

29' Cuando quedaba solo Sand para definir, el línea levanta la bandera marcando la posición adelantada del delantero. Tiro libre defensivo para el Fortín que pierde por 1-0.

27' Nuevo tiro libre ejecutado por Correa. Se da una serie de rebotes en el área y el Fortín consigue un tiro de esquina. Cabezazo al primer palo de Caire y es saque de arco para Lanús.

24' Martínez retrocede para tener la pelota, recupera y comienza a gambetear. En el trancurso, recibe la falta y es tiro libre para Vélez. Todo termina en nada y Lanús realizó un contragolpe aunque no tuvo resultado para el local.

23' Buen centro de Caire desde el sector derecho, la defensa rival rechaza la pelota y tras un intento de juego, Lanús consigue un lateral en defensa.

21' Buena jugada del Laucha Acosta, cambia el ritmo y la jugada termina en Maciel que remata al arco. Saque de arco que realizará Alan Aguerre.

18' Gooool de Lanús! Hernán Toledo marca la ley del Ex. El autor del gol jugó con Pepe Sand y captura la pelota llegando al área chica definiendo cruzado de cachetada. Lanús 1 - Vélez 0. Santiago Cáseres recibe la tarjeta amarilla.

15' Buena presión de Caire en el sector derecho. El lateral recupera muchas pelotas por ese sector. De a poco, Vélez lo está llevando a Lanús a su arco.

12' Primera tarjeta del partido. Marcelo Herrera recibe la amonestación luego de que se tira a barrer en el gran contragolpe que genera Correa. Se mete entre los dos centrales, recibe la falta y es tiro libre para el Fortín. Pelota parada que va a las manos del arquero granate.

11' Pared entre Caire y Zabala, continúa la jugada con el Coco Correa y Lanús atento en lo defensivo recupera nuevamente la pelota.

9' Lanús circula la pelota pero se equivoca en su propia gestación. Vélez intenta llegar pero sucede lo mismo. Una sola llegada de peligro en los primeros diez minutos de juego. De Felippe da indicaciones y pide que el equipo juegue corto y sin apurarse.

6' Caire recupera una pelota en la mitad de cancha, circula con Desábato y Zabala. Finaliza con un pelotazo a Pavone y el local consigue nuevamente la tenencia de la pelota. Vélez presiona más arriba.

4' Infracción de Desábato a Sand tomándolo de la camiseta. Se viene una ocasión de pelota parada para el Granate. Silva y Pasquini parados frente a la pelota. Muy pasado el tiro libre. Saque de arco para el Fortín.

3' Acosta y una nueva jugada individual. El primer movimiento arrancando hacia adentro, lanza un buscapié por la derecha y Aguerre está atento en este comienzo.

1' Lanús tiene la tenencia en el comienzo del partido. Circula la pelota por ambos costados. Vélez espera en su campo.

Espinoza da la señal y comienza el partido entre el Granate y el Fortín!

Ya está el Fortín en cancha. Esperamos por la salida del Granate. Ya se viene Lanús vs Vélez Sarsfield.

Así se encuentra el estadio de Lanús. Faltan minutos para el comienzo del partido:

Formación confirmada en el Granate que va de la siguiente manera.

El Fortín ya se encuentra haciendo los trabajos precompetitivos al partido ante el Granate.

La última victoria del Granate ante el Fortín fue en el año 2014 por el Torneo Final. En la cuarta fecha del campeonato, Lanús ganó por 3-2 con goles de Pereyra Díaz y un doblete de Junior Benítez mientras que Zárate y Papa anotaron para Vélez.

Con los resultados que se dieron y el último partido a disputarse, así se encuentran los dos equipos en la tabla de posiciones:

El último triunfo del Granate fue en la fecha 18 disputando el clásico ante Banfield. En el estadio de Lanús, se llevó a cabo la victoria del equipo de Jorge Almirón por 4-2.

Mientras que el último encuentro del Fortín fue ante Unión de Santa Fe. En el José Amalfitani, Vélez le ganó al Tatengue por 2-1. Pavone y Vargas marcaron los tantos del local y Soldano anotó el tanto del descuento.

El último partido del Granate en este campeonato fue ante Defensa y Justicia. Con gol de Bouzat, el Halcón de Varela se llevó los tres puntos.

Espinoza será el árbitro esta noche y lo acompañarán Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como jueces de línea. El cuarto árbitro: Gastón Suárez.

Vélez ya tiene árbitro designado para el próximo encuentro ante Belgrano. El encargado de impartir justicia será Darío Herrera.

Con respecto al encuentro ante Lanús por Reserva, el Fortín cayó por 2-1. Los goles para el Granate los marcaron Bartolo y Bonacea mientras que Delgadillo anotó para Vélez.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Lanús vs Vélez Sarsfield en vivo por la 22º fecha del Torneo de la Independencia 2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 21:00!

El último partido entre estos dos equipos se dio en la fecha 28 del campeonato de 30 equipos. En esa ocasión, el Fortín obtuvo la victoria por 1-0 en condición de visitante con el gol de Yamil Asad.

Vélez Sarsfield: Alan Aguerre, Maximiliano Caire, Cristian Nasuti, Fausto Grillo, Braian Cufré; Diego Zabala, Santiago Cáseres, Leandro Desábato, Jorge Correa; Juan Manuel Martínez y Mariano Pavone.

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri, Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, Iván Marcone, Leandro Maciel; Lautaro Acosta, José Sand y Hernán Toledo.

Posibles formaciones del partido Lanús vs Vélez Sarsfield en vivo

La persona que va a estar impartiendo justicia en el partido Lanús vs Vélez en vivo será el árbitro Fernando Rapallini.

Respecto al once inicial, Omar De Felippe no confirmó el equipo pero se prevee que ponga a los mismos once que enfrentaron al Tatengue con la diferencia de que se modificará la defensa. Nicolás Tripichio por Maximiliano Caire sería uno de los cambios a realizar.

Por el lado de Vélez, Fabián Cubero se había perdido el último partido ante Unión por una molestia muscular. El defensor intensificó los trabajos para llegar con su recuperación y estar presente esta noche ante el Granate sin embargo, Poroto estará ausente en este partido.

Partido Lanús vs Vélez Sarsfield en vivo

Además de la baja de Velázquez, se le suman Román Martínez, Nicolás Aguirre y Matías Sánchez. Otra de las ausencias es la de Fernando Barrientos quien dio positivo en un doping y está suspendido de manera provisoria.

Una de las grandes bajas para este partido se da en el conjunto local. En el partido ante Zulia, Maximiliano Velázquez sufrió la rotura del ligamento posterior de la rodilla izquierda y estará de baja al menos cuatro meses.

En total, se produjeron 117 partidos en la máxima categoría. Vélez lleva una diferencia de 30 partidos a favor ya que obtuvo la victoria en 55 oportunidades mientras que su rival ganó 25 partidos. Los 37 partidos restantes culminaron en empate.

El lugar donde se realizará el partido Lanús vs Vélez Sarsfield en vivo será en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, ubicado en el sur de Buenos Aires. Esta cancha cuenta con una capacidad para 47.000 espectadores aproximadamente.

La última vez que el Fortín jugó en calidad de visitante fue ante Olimpo, en el cual obtuvo una gran victoria por 1-0 con gol de Diego Zabala.

Vélez Sarsfield, equipo que viene en alza, luego de obtener dos victorias consecutivas en este torneo por primera vez en el campeonato. Luego de los triunfos ante Olimpo y Unión, el Fortín intentará seguir por este buen camino. Con respecto a la tabla de posiciones, el equipo de Omar De Felippe está 21° con 25 puntos en total.

El último partido en este campeonato como local del Granate fue en la vigésima fecha ante San Martín de San Juan. Ambos equipos repartieron puntos luego de igualar sin goles.

Lanús prioriza la Copa Libertadores y en esta semana no tiene acción en el plano internacional por eso Jorge Almirón pone lo mejor que tiene en cancha ya que desde la vuelta al fútbol, el Granate solamente consiguió 4 de 21 puntos por jugar. Actualmente, se encuentra en la décimo tercera posición con 31 puntos.