De Felippe: "Los tres puntos del lunes son fundamentales"

De Felippe garantizó que se viene un partido difícil ante el Pirata | Foto: Olé

Vélez cayó ante Lanús tres días atrás en el sur de Buenos Aires. Ahora, el Fortín debe levantar cabeza y pensar en el próximo partido por el campeonato. En la mañana de hoy, el plantel se entrenó como de costumbre en la Villa Olímpica y una vez finalizado, Omar De Felippe habló en conferencia de prensa.

En el comienzo de la misma, se refirió sobre lo sucedido ante el Granate: "El primer tiempo los respetamos demasiado, no nos animamos a jugar de igual a igual y Lanús lo aprovechó. Además, convirtieron los goles en los momentos justos y después se nos hizo difícil. Nos acordamos un poco tarde de ir a buscarlo y esto nos tiene que servir de experiencia para los próximos partidos".

VAVEL estuvo presente en la conferencia de prensa y ante la pregunta sobre la cantidad necesaria de puntos para tranquilizarse, contestó: "Los tres del lunes en principio, son fundamentales. Siempre vamos por los tres que vienen porque te dan la motivación para seguir sumando. Si te digo diez y no ganamos estos tres, el ánimo se cae y después no es tan fácil".

Una de las noticias en cuanto al equipo para el próximo partido es el posible regreso de Fabián Cubero, luego de la lesión que lo tuvo ausente por varios partidos. Sobre ello, manifestó: "Está mejor. Cubero no creo que esté entre las posibilidades ahora, ha evolucionado muy bien y hace tres días que entrena con el plantel después de mucho tiempo parado. Vamos a evaluarlo".

Luego, De Felippe dialogó sobre los arbitrajes que están presentes en los partidos de Vélez: "Ya no quiero hacer más hincapié en eso. Tratamos de enfocarnos en otra cosa pero duele. No me quiero poner a hablar de los árbitros ahora, sino que lo que vimos el segundo tiempo ante Lanús hay que volcarlo desde el minuto cero en los próximos partidos".

Por último, cerró: "Entiendo que hay que sumar, sacamos resultados en partidos complicados y ahora se viene un partido difícil. Trataremos de hacer lo mejor y presentar el mejor equipo para conseguir los resultados".