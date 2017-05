Previa Vélez Sarsfield - Belgrano: A levantar cabeza

Google Plus

El último partido del 'Fortín' ante Belgrano fue con victoria para Vélez | Foto: Jornada Online

En el cierre de la vigésimo tercera fecha del Torneo de Primera División, Vélez Sarsfield recibirá a Belgrano en el estadio José Amalfitani con la misión de volver al camino de la victoria luego de caer el día martes ante Lanús por 2-0.

Sobre la posición en la que se encuentra, el Fortín está 22º en la tabla con 25 puntos y en caso que sume de a tres, trepará varias posiciones y se ubicará a seis puntos de la zona de clasificación a las competencias internacionales.

Con respecto a la formación del equipo, Omar De Felippe realizará una sola variante de forma obligatoria. En el entrenamiento del día viernes, Jorge Correa sufrió una lesión durante el fútbol reducido y estará fuera de las canchas al menos tres semanas. Con la baja del Coco para este partido, Matías Vargas será quien ocupe su lugar y jugará por la banda izquierda ante el ‘Pirata’ justamente en el día de su cumpleaños.

Por el lado del rival, el Pirata cordobés no atraviesa un buen presente en el torneo ya que lleva seis partidos sin conseguir el triunfo y además está posicionado entre los peores equipos del campeonato. En cuanto al once inicial, Sebastián Méndez no confirmó el equipo, pero aparentemente realizaría tres variantes.

En la defensa, Cristian Romero y Juan Quiroga serán sustituidos por Esteban Espíndola López y Sebastián Luna. Mientras que en el mediocampo, Matías Suárez regresaría a la titularidad en lugar de Claudio Aquino.

Posibles formaciones

Vélez Sarsfield: Alan Aguerre; Maximiliano Caire, Cristian Nasuti, Fausto Grillo, Braian Cufré; Leandro Desábato, Santiago Cáseres, Diego Zabala, Matías Vargas; Juan Manuel Martínez y Mariano Pavone. DT: Omar De Felippe.

Belgrano: Lucas Acosta; Renzo Saravia, Esteban Espíndola López, Cristian Lema, Sebastián Luna; Mariano Barbieri, Guillermo Farré, Federico Lértora, Matías Suárez; Fernando Márquez y Claudio Bieler. DT: Sebastián Méndez.