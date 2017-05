Pavone: "No estamos para regalar nada"

Pavone anotó el tanto del descuento ante el 'Pirata'. | Foto: Prensa Vélez

Vélez Sarsfield volvió a caer. Segunda derrota consecutiva para los dirigidos por Omar De Felippe. Tras la caída ante Lanús, en la noche de ayer el Fortín perdío por 2-1 ante Belgrano en Liniers. Mariano Pavone fue el autor del único tanto velezano y después del encuentro ante el Pirata habló ante la prensa.

"Nos costó el primer tiempo, no pudimos tener la pelota. Tuvimos situaciones, descontamos y la última me vuelve a quedar a mí pero lamentablemente me toca abajo, es falta, y no le puedo pegar bien. Herrera consideró que como había pateado no la cobró", analizó el Tanque.

Luego, el delantero del Fortín enfatizó: "Todo duele. La derrota en sí porque eran tres puntos importantes contra un rival que está peleando con nosotros. Y en cuanto al juego, en el primer tiempo, nos pasó lo mismo que con Lanús".

Siguiendo con lo realizado ante el conjunto cordobés agregó: "No sé si tocamos fondo pero sí que duele. No estamos para regalar nada, hay que volver a sumar de a tres como cuando no encontrábamos los resultados. Hay que volver a ser más rápidos en la tenencia de pelota y ser más profundos. No podemos regalar más un tiempo".

Otro de los jugadores que dio su palabra fue Diego Zabala. El volante analizó lo sucedido y declaró: "Jugamos mal. Entramos en el juego que ellos querían como fue dividir e ir a la segunda pelota. Nunca le encontramos la vuelta. Hoy no se pudo jugar bien y en ese aspecto veníamos bien, a pesar de la derrota con Lanús".

Con respecto al cambio que deben hacer para los próximos partidos confesó: "Hay que cambiar muchas cosas, encontrar una identidad de juego que nos permita crear más opciones de gol. Lograr mayor movilidad del medio hacia arriba y dar mucho más en cuanto a la actitud, hoy creo que no la tuvimos porque perdimos muchas pelotas".