Godoy Cruz vs Vélez Sarsfield en vivo online por el Torneo de Primera División

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Godoy Cruz vs Vélez Sarsfield en vivo por la 25º fecha del Torneo de la Independencia 2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 15:00!

Vélez Sarsfield: Alan Aguerre; Fabián Cubero, Lautaro Giannetti, Fausto Grillo, Braian Cufré; Diego Zabala, Santiago Cáseres, Leandro Desábato, Matías Vargas; Nicolás Delgadillo y Mariano Pavone.

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivares, Marcelo Benítez; Ángel González, Fabián Henríquez, Gastón Giménez, Juan Garro o Guillermo Fernández; Santiago García y Javier Correa.

Probables formaciones del partido Godoy Cruz vs Vélez Sarsfield en vivo

El último partido que se disputó entre el Tomba y el Fortín fue en la novena fecha del Torneo de Transición 2016. En esa oportunidad, el cotejo se desarrolló en el estadio José Amalfitani y el conjunto mendocino consiguió la victoria tras vencer por 4-1. Los goles para la visita los marcaron Jaime Ayoví y Santiago García, ambos en dos ocasiones, mientras que Maximiliano Romero descontó para el equipo de Liniers.

Partido Godoy Cruz vs Vélez Sarsfield en vivo

En cuanto al historial en Primera División, estos dos equipos se enfrentaron en 17 oportunidades. El Fortín es quien lleva la ventaja con 9 triunfos mientras que el Tomba ganó en 4 ocasiones. Los 4 partidos restantes culminaron en empate.

Mientras que en la delantera Juan Manuel Martínez también padece una lesión, que sufrió en el último partido ante Tigre y Nicolás Delgadillo será quien ocupe el lugar del delantero.

Del lado de la visita Omar De Felippe realizará dos modificaciones de forma obligatoria. En la defensa, Maximiliano Caire sufrió una lesión en los últimos entrenamientos y será reemplazado posiblemente por Fabián Cubero.

Con respecto a las formaciones, Lucas Bernardi no confirmó el equipo pero todo aparenta para que ponga sus mejores jugadores. A pesar de no confirmar el once inicial, es segura la ausencia de Fabrizio Angileri por llegar a la quinta amarilla.

Por el lado del Fortín, Mariano Pavone es la figura a seguir. Con el aporte de su experiencia, el Tanque llevó a ser importante en algunos partidos del conjunto velezano aportando su cuota de gol. Es el máximo goleador de Vélez en este torneo con 9 anotaciones.

La figura a seguir en el Tomba es Santiago García, quien lleva anotado 13 goles con la camiseta de Godoy Cruz en 31 partidos y viene de anotar un doblete en el clásico ante el Santo sanjuanino.

En Vélez, Omar De Felippe fue quien brindó testimonios previos al partido y lo realizó en conferencia de prensa: "Es un partido distinto, un rival distinto. Tenemos que tratar de imponer lo de local como visitante, eso nos está faltando un poco. Me gustó cómo jugó el equipo los 90 minutos ante Tigre. Si empatábamos, me iba a ir con bronca. Este va a ser un equipo complicado, pero nosotros trataremos de conseguir un buen resultado y si es posible ganar".

En cuanto a la tabla de posiciones, el local se encuentra 17º con 31 puntos, y el visitante lo sigue dos lugares más abajo con 28. Pero es Vélez quien debe sumar con urgencia por su situación actual en los promedios.

El Fortín viene de obtener un triunfo agónico en el José Amalfitani ante Tigre. Con una polémica en el final, el conjunto de Liniers ganó por 2-1 al Matador con goles de Mariano Pavone -ambos de penal-. Mientras que Alexis Castro anotó el tanto de la visita.

Vélez Sarsfield será el rival del Bodeguero e irá a suelo mendocino para arrebatarle los tres puntos y cambiar los objetivos: tanto en la permanencia como una posible clasificación a las copas internacionales en caso de mantener resultados positivos en las próximas fechas.

El Tomba llega a este partido luego de ganar en la fecha de los clásicos ante San Martín de San Juan por 2-1. Villarruel anotó para el Santo sanjuanino mientras que García en dos ocasiones marcó los tantos de la victoria.

Godoy Cruz necesita seguir sumando para escalar posiciones y pensar en la clasificación a las copas internacionales. El equipo mendocino viene de ganar el clásico en la fecha anterior y de perder por 4-1 ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores.