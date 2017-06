De Felippe: "Hay que buscarle la vuelta"

De Felippe manifestó que se siguen buscando variantes | Foto: Youtube

Vélez Sarsfield continúa con la puesta a punto para el partido ante Tigre que se dará el sábado por la tarde. El Fortín se entrenó como de costumbre en la Villa Olímpica por la mañana y al finalizar el mismo, Omar De Felippe habló en conferencia de prensa.

El equipo de Liniers obtuvo 4 puntos de los últimos 15 y en cuanto al funcionamiento del equipo declaró: "Ya dije muchas veces que trataremos de encontrar el funcionamiento y hay veces que los entrenadores están años y no lo encontrás. Seguimos buscando variantes, no nos quedamos sentados siempre con lo mismo. Algunos partidos salen mejor que otros pero hoy el equipo no tiene el funcionamiento que a mí me gusta".

Luego, dialogó sobre el compromiso que afrontó en el club: "Cuando nosotros nos hicimos cargo sabíamos las dificultades que había. Ya dentro del grupo vemos cosas buenas y otras por mejorar. Hay que buscarle la vuelta y no ante la primera puteada irte corriendo. Asumimos un compromiso para que Vélez pueda salvarse del descenso, porque vi que la palabra descenso le molestó a muchos pero es la realidad cuando nos sentamos acá el primer día. Hoy estamos un poquito mejor pero todavía falta. Después hay que apuntar a lo que hay que hacer en junio".

"Son todas finales que a veces salen bien, a veces salen mal pero las encaramos como debemos".

Ante la pregunta de dar un paso al costado en algún partido anterior, contestó: "Hay que pelearla, aguantar los trapos y eso significa aguantarse lo que venga. Me van a putear, vendrán cosas lindas, feas y si no sabés que te van a putear, y más en este país, no podés estar en este país. Hay que sacar las cosas adelante y pensar en positivo".

Además, De Felippe habló sobre el estado de varios jugadores que se encuentran en recuperación: "Caire aún no entrena a la par del grupo pero el Burrito sí y está mucho mejor, veremos cómo se siente mañana en la práctica de fútbol. Sabemos que tenemos este partido y luego habrá un parate por la fecha FIFA pero hay que prepararse para los tres últimos encuentros que serán en 8 días y ahí esperamos contar con Caire, Correa y el Burro en buen estado".

Por último, cerró: "Es verdad que podría no irse al descenso si pierde los cuatro partidos. Antes no hablé de descenso porque cuando llegamos, el mundo Vélez estaba asustado con el descenso, todo el mundo hablaba del descenso. Tenemos un problema con el promedio del descenso, no con el descenso. Y a pesar de la campaña mala de la cual no estamos conformes, si no nosotros no sumábamos los porotos que sumamos, estaríamos con un problema de descenso, no de promedio".