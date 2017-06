Tigre vs Vélez Sarsfield en vivo online por el Torneo de la Independencia

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tigre vs Vélez Sarsfield en vivo por la 27º fecha del Torneo de la Independencia 2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 14:00!

Vélez Sarsfield: Alan Aguerre; Fabián Cubero, Emiliano Amor, Lautaro Giannetti, Braian Cufré; Leandro Desábato, Santiago Cáseres, Diego Zabala, Matías Vargas; Nicolás Delgadillo y Mariano Pavone. DT: Omar de Felippe.

Tigre: Javier García; Martín Galmarini, Erik Godoy, Juan Carlos Blengio, Bruno Urribarri; Alexis Castro, Lucas Menossi, Agustín Cardozo; Diego Morales, Carlos Luna y Lucas Janson. DT: Facundo Sava.

Posibles formaciones del partido Tigre vs Vélez Sarsfield en vivo

Por el lado de la visita, Omar De Felippe apostará a los mismos once jugadores que empataron ante Quilmes en la noche del lunes en el José Amalfitani.

Con respecto a las formaciones, en el local volverán a la titularidad Martín Galmarini y Bruno Urribarri reemplazando a Diego Sosa y Gaspar Iñíguez.

Partido Tigre vs Vélez Sarsfield en vivo

Una de las voces previas a este partido fue la de Omar De Felippe, entrenador del Fortín, que habló en conferencia de prensa y declaró: "Seguimos buscando variantes, no nos quedamos sentados siempre con lo mismo. Algunos partidos salen mejor que otros pero hoy el equipo no tiene el funcionamiento que a mí me gusta".

Si nos referimos al historial en Primera División, estos dos equipos se enfrentaron en 60 oportunidades. El Fortín lleva la ventaja con sus 35 triunfos, mientras que el Matador tiene 15 victorias y los 10 restantes terminaron en empate.

La última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue hace tres fechas por la famosa fecha de los clásicos. Con un final polémico, el Fortín le ganó al Matador por 2-1. Los goles de la victoria fueron anotados por Pavone mientras que Castro descontó para la visita.

En este partido se dará un importante encuentro entre los dos capitanes: Martín Galmarini y Fabián Cubero, ambos de larga trayectoria y dueños de la cinta de capitán en su club.

El árbitro que estará presente en el partido Tigre vs Vélez Sarsfield en vivo será Federico Beligoy, quien fue árbitro internacional desde el año 2007 hasta el 2013.

El último partido de los dirigidos por Omar De Felippe como visitante fue en la fecha 25 enfrentando a Godoy Cruz. En el estadio Malvinas Argentinas, el Tomba ganó por 3-0 con goles de Garro y García.

El rival del Matador será Vélez Sarsfield quien mira de reojo la tabla de los promedios e intentará cosechar la mayor cantidad de puntos posibles para escaparla a la zona tan temida. El Fortín intentará quebrar una racha de dos derrotas consecutivas.

El lugar donde se va a producir el partido Tigre vs Vélez Sarsfield en vivo será en el estadio José Dellagiovanna, que fue inaugurado el 20 de septiembre de 1936 y cuenta con una capacidad aproximada para 26.000 espectadores.

La última vez que el Matador jugó en condición de local fue en la fecha 25 ante San Martín de San Juan y el resultado fue una igualdad por 1-1. Los goles los marcaron Menossi para el local y Dening para el Santo sanjuanino.

Tigre transita sus últimas fechas en el campeonato con el objetivo de trepar posiciones para escaparle a las últimas posiciones. El equipo de Facundo Sava tiene 25 puntos ocupando la 25º ubicación, cinco unidades más que Arsenal quien ocupa la última posición.