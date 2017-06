De Felippe: "Estos últimos tres partidos son muy importantes"

El entrenador del Fortín buscará la regularidad en las últimas fechas. Foto: El Gráfico.

"El resultado ante Tigre te ayuda a estar tranquilo". Omar De Felippe parece haber encontrado esa bocanada de aire que tanto necesitaba gracias a la satisfactoria goleada ante el Matador en la última fecha. Sus palabras reflejan esto, tras la charla que tuvo ayer por la tarde por Vélez Radio.

"Sirve este parate para recuperar a los que estaban con algún tipo de lesión. Lo que sirve para que esto pase fue el resultado ante Tigre", afirmó el técnico, y agregó: "El jugador se engancha más, porque cuando lo que hace le da resultado, se motiva aún más. Apuntamos a los últimos tres partidos que son muy importantes para el futuro y el presente".

Al entrenador velezano le gustó cómo jugó su equipo estas fechas, por ello, observó: "Los últimos dos partidos es lo más cercano que queremos del equipo. Arco en cero y funcionamiento importante que hicieron dentro de la cancha. Siempre dije que tenemos que atrevernos a jugar. El jugador siempre tiene que llevarse algo de qué agarrarse para lo que viene, a partir de ahí trabajar para atacar esos puntos. Perfeccionar lo que hicimos bien y mejorar lo que hicimos mal".

A pesar de la última convincente victoria, no todos los resultados de esta temporada fueron así de contundentes. De Felippe expresó: "Hablamos con el cuerpo técnico sobre la irregularidad, el objetivo fue nunca bajar los brazos y tratar de ir encontrando variantes. Ante la adversidad no caerte, buscar alternativas con los jugadores que tenemos, ser regular y tener una idea clara de lo que queremos. Hoy vemos que hay jugadores con una confianza distinta".

Ante la adversidad y la impotencia, parece una constante el hecho de buscar culpables. Pero lejos de esto, el entrenador afirmó: "Vemos que cuando las campañas son malas, no hay una sola pata de la mesa que es culpable. Acá todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos compete y entregar todo en la parte que nos toca. Hay que entender que en estos momentos, necesitamos a todos. No hay que buscar culpables. Estuve en situaciones como ésta en otros clubes, y la manera en la que salimos al frente fue cuando todos nos hicimos cargo de lo que nos pasaba, y a partir de ahí, entregar todo al 100 por ciento".

Vélez presenta fecha a fecha entre siete y ocho jugadores de su cantera entre sus titulares. Muchos de ellos no superan los 20 años, por lo que aún les resta crecer. Ante esto, su técnico confesó: "Les decimos a los chicos que tocan la pelota entre 250 y 300 pelotas por entrenamiento todos los días. De tanto trabajar, vamos a encontrar el perfeccionamiento. Es un proceso que cuando no tenés confianza, nada te va a salir bien. La pelota parada tal vez no se ve en el partido, pero todas las semanas que nos toque jugar o no, tienen una hora de pelota parada, y vamos a practicar la misma hasta que la hagan. Cuando les salga, practicamos otra".

Asimismo, contó su experiencia en relación a Vélez y el tema descenso: "Cuando llegamos había mucho temor al descenso, no al promedio. Esa sensación la vivía cuando me cruzaba al hincha de que me preguntaba si íbamos a zafar este año, que estamos mal. Cuando me senté con los dirigentes, les dije que todos hablan sobre el descenso, y que si no podemos sacar esa palabra del contorno, te vas antes".

De Felippe, más el cuerpo técnico y sus dirigidos, tendrán nueve días de preparación hasta su próximo compromiso por la fecha 28 ante Sarmiento de Junín, equipo que debe ganar sí o sí si es que espera permanecer en Primera División, lucha por la cual, Vélez estará mucho más pendiente el siguiente torneo. Luego visitará a Atlético de Tucumán y cerrará el torneo jugando nuevamente de local ante Temperley.