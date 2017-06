Omar De Felippe: "Estamos enfocados en el partido porque necesitamos sumar"

Google Plus

El dt afirmó que el once inicial será casi el mismo que enfrentó a Tigre | Foto: Olé

El Fortín sigue preparándose para enfrentar a Sarmiento y este miércoles por la mañana se entrenó en la Villa Olímpica. A falta de días para el partido, Omar De Felippe brindó la habitual conferencia de prensa previa a cada partido.

Con respecto al encuentro del sábado ante el Verde habló sobre el equipo inicial y situaciones en particular: “No sé si los últimos tres pero el que viene, es muy probable que sea el que vieron hoy. Los chicos están bien y queremos aprovechar este buen momento. Ganar siempre sirve sobre todo para la confianza de los que juegan. Ojalá ante Sarmiento hagamos un partido similar de local”.

“Creo que nos falta un punto para no depender de nadie. Cuando lo logremos estaremos más tranquilos, de todas formas estamos enfocados en el partido porque necesitamos sumar. Me deja tranquilo la práctica de hoy y ojalá lo podamos volcar el día del partido”, comentó sobre el tema del promedio del Fortín.

La continuidad de varios jugadores son un tema a tratar en el club, sin embargo, también se le preguntó al propio entrenador sobre su continuidad, a lo que contestó: “Con los dirigentes venimos hablando y tenemos un compromiso. Sabíamos la realidad del club y dimos un paso importante en cuanto a depender de nosotros el tema de los promedios en este torneo y tenemos la ilusión de potenciar el equipo para el campeonato que viene. No depende de eso, es cuestión de sentarse a hablar y lograr un consenso para que todos entendamos qué necesitamos y hacer un buen torneo porque Vélez lo va a necesitar”.

El mercado de pases se avecina y ante la consulta de sumar un volante central respondió: “Estoy conforme con los chicos de las divisiones menores, considerábamos que en el mercado de pases anterior necesitábamos un volante central y no pudimos traerlo por muchas cuestiones. De todas formas miramos las Inferiores y estamos contentos con los chicos que juegan en esa posición, tal el caso de Desábato, Santiago Cáseres y Mancuso”.

Sobre el final, puntualizó en el armado del equipo: “Me gustaría terminar el actual torneo y respetar a los que están. Hay que estar preparados para tres partidos en ocho días y no creo que logre mucho preocupándome por los refuerzos cuando no hay movimientos. Hoy mi idea es enfocarme en los partidos que vienen”.