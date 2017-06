¿Velez hará que Temperley descienda?

Google Plus

Velez recibe a Temperey l Foto: Velez TV

Cuando un torneo finaliza, no solo deja a los ganadores y sub campeones sino que también deja a algunos perjudicados,en diferentes aspectos ya sea por promedio, clasificaciones, etc.

En este caso, con Boca campeón, el campeonato ya dio a conocer quiénes son 3 de los 4 próximos equipos que ya no formaran parte de la máxima categoría del fútbol argentino, hablamos de Sarmiento, Atlético Rafaela y Quilmes.

Pero todavía queda un lugar a ocupar y Huracán, Aldosivi, Olimpo y Temperley, el último rival del Fortín, jugarán hoy en una jornada importante por la permanencia en primera.

Velez vs Temperley

Esta noche desde las 20:15 hs con el arbitraje de Fernando Echenique en el José Amalfitani, Vélez recibe a un Temperley que no tiene otra opción más que ganar.

La fórmula para salvarse es si gana ante Vélez. O si empata y pierde Aldosivi.

Pero descenderá si pierde y suma Aldosivi o si empata y gana Aldosivi y no pierde Huracán. Jugará un desempate con Aldosivi si los dos empatan y con Huracán, si empata y gana Belgrano, o con ambos equipos.

Con 36 puntos en la tabla de posiciones al igual que el Fortín, el conjunto visitante esta en una situación delicada. Sin embargo, Vélez tampoco esta pasando un buen momento pero no por los números sino por sus jugadores.

Bajas importantes

En las ultimas horas, transcendió la noticia de que el ídolo fortinero Mariano Pavone se iria a Estudiantes de La Plata tras unos desacuerdos con la dirigencia del club. El delantero no fue prioridad para la dirigencia que, según denuncia su esposa y representante, Carolina Molinari, fue a buscar otro 9, al negociar valores inalcanzables, recién ahí quiso reunirse con Pavone.

Asi que el ''Tanque'', quien aspiraba a retirarse el próximo año, puede ser que a los 35 lo haga con los colores del ''Pincha''.

Por otra parte, también paso algo parecido con Juan Manuel Martínez, por motivos similares a los que Pavone, seguramente decidirá usar su cláusula de salida para escuchar propuestas de otros equipos.

Historial

El historial entre ambos equipos indica que se vieron las caras 18 ocasiones en Primera División, donde cada conjunto ganó seis cotejos con la misma cantidad de empates. Paridad absoluta. El último encuentro se dio en la fecha 15 del Campeonato 2015, cuando el Celeste venció por 2-1.

Velez Temperley 6 6 Victorias 6 Empates 18 16 Goles

Posibles formaciones.

Vélez: Alan Aguerre; Fabián Cubero, Emiliano Amor, Lautaro Gianetti, Braian Cufré; Leandro Desábato, Nicolás Domínguez, Diego Zabala, Matías Vargas, Nicolás Delgadillo; Maximiliano Romero. DT: Omar De Felippe

Temperley: Leandro De Bórtoli; Christian Chimino, Gastón Aguirre, Gastón Bojanich, Gonzalo Escobar; Matías Sánchez, Dardo Miloc, Leonardo Di Lorenzo, Emiliano Ozuna; Marcos Figueroa y Mauro Guevgeozian. DT: Gustavo Álvarez