Omar De Felippe: "Fue de menor a mayor"

De Felippe cerró el campeonato con un invicto de cinco partidos | Foto: Twitter

Vélez Sarsfield cerró el torneo con un empate sin goles ante Temperley en el José Amalfitani. Luego del partido ante el Gasolero, Omar De Felippe brindó la habitual conferencia de prensa.

“No me gustó el partido, no fue un encuentro lindo sobre todo por lo que se jugaba. Creo que hicimos un primer tiempo muy flojo y lo mejoramos bastante en el segundo. La idea era arrancar en la primera etapa como lo hicimos en la segunda”, analizó el entrenador.

Pasando esta vez al análisis del semestre, opinó: “Creo que fue de menor a mayor. A pesar de algunos resultados creo que se termina bien. Hay varios jugadores de divisiones inferiores que están jugando así que terminamos bien. Estoy muy agradecido a todos los jugadores que no están hoy y a los que jugaron, porque siempre se brindaron. Siempre fueron para adelante”.

Uno de los sucesos más importantes en estos últimos días fue la partida de Mariano Pavone. Sobre ello, De Felippe declaró: “Mientras íbamos a concentrar escuchamos algunas versiones. Lo llamé, le pregunté qué pasó y se había filtrado que había arreglado con Estudiantes. Ambos fuimos muy sinceros y le expliqué que no lo iba a exponer a jugar un partido si ya tenía un futuro en otro lugar. Estoy agradecido porque siempre que estuvo en el vestuario tiró para adelante y creo que ahora va a un lugar donde sus sentimientos son muy fuertes y hay que respetar esas cosas”.

Otro de los jugadores que no estuvo presente ante Temperley fue Juan Manuel Martínez. Ante la pregunta de su decisión, explicó: “Después del entrenamiento del sábado, Martínez se me acercó y me preguntó si iba a ir de arranque. Yo le contesté que los veía mejor a Delgadillo y Pavone y que iba a arrancar con ellos. Ante eso, él me dijo que prefería no estar. El domingo no vino a entrenar y es una desgracia porque con lo que sucedió con Pavone probablemente hubiese ido de titular”.

“Hay que buscar jugadores que tengan rodaje y que entiendan lo que se va a jugar que es muy importante para la institución. Seguramente en la semana me juntaré con los dirigentes y veremos cuál es el plan. Deberemos evaluar qué es lo mejor para Vélez. Obviamente los entrenadores pedimos refuerzos, pero después viene una cuestión económica y de ver si se pueden traer los muchachos que uno entiende que se necesitan”, planteó De Felippe de cara al futuro para al armado del plantel.