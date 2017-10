Omar De Felippe: "Es un partido importante"

Google Plus

De Felippe garantizó la importancia del próximo partido | Foto: Vélez Sarsfield

Vélez Sarsfield ya se prepara para un nuevo partido por la Superliga y será el sábado ante Boca Juniors, uno de los líderes. El Fortín se entrenó como de costumbre en la Villa Olímpica y al finalizar el mismo, Omar De Felippe habló en conferencia de prensa.

En cuanto al rival que enfrentará, el entrenador velezano analizó: “Es el último campeón, para nosotros es importante sumar, venimos mejorando y todavía debemos perfeccionar algunas cosas. Es un partido importante, entraremos como siempre con la idea de sumar tres puntos”.

Pasando a un análisis de su equipo, De Felippe manifestó: “Considero que estamos mejorando, el equipo se muestra compacto y es producto de la confianza de los pibes y que todos nos conocemos un poco más. Hacemos hincapié en mejorar, la idea es que con el correr de los minutos y los partidos, el equipo vaya perfeccionando la forma”.

Para este partido, Vélez no contará con Braian Cufré quien fue expulsado ante Talleres. Su reemplazo será Fausto Grillo en el sector izquierdo y sobre ello, el dt dijo: “Él no manifiesta ningún tipo de inconveniente, donde lo ponés juega. La semana pasada dije que él es central pero me gusta ese jugador que ante la falta de un compañero en el equipo, el tipo juega y eso es muy valorable”.

El Fortín volverá a disputar un partido en el Amalfitani. Ante la consulta de cómo ve a sus jugadores, De Felippe contestó: “Es una oportunidad muy linda para seguir demostrando. Hay que disfrutar el partido, jugar de local para nosotros tiene algo especial. Hay que aprovechar la localía, ojalá podamos hacer un buen partido y si es posible, sumar de a tres que es lo que necesitamos”.

Por último, cerró: “Boca funciona bien y haber sido campeón le dio tranquilidad. Estos equipos debés tratar de que no te jueguen porque las individualidades te ponen mano a mano a cualquiera de los delanteros que tienen. Tratar de incomodarlos sería el inicio de algo pero creo que tenés que jugarles también”.