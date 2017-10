Independiente vs Vélez Sarsfield en vivo online por Superliga Argentina 2017

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Independiente vs Vélez Sarsfield en vivo por la 27º fecha del Torneo de la Independencia 2017. ¡Comenzamos la transmisión a las 16:05!

Vélez Sarsfield: Alan Aguerre; Matías Pérez Acuña, Emiliano Amor, Fausto Grillo, Braian Cufré; Gastón Díaz, Leandro Desábato, Santiago Cáseres, Matías Vargas; Federico Andrada y Maximiliano Romero.

Independiente: Martín Campaña; Jonás Gutiérrez, Alan Franco, Gastón Silva, Nicolás Tagliafico; Diego Rodríguez, Nicolás Domingo; Maximiliano Meza, Martín Benítez, Juan Sánchez Miño; y Leandro Fernández.

Omar De Felippe brindó su testimonio en la conferencia del día viernes y declaró: “Elaboramos rápido el duelo los primeros días y luego pensamos en lo que viene. Hablamos de lo que nos faltó hacer, de lo que hicimos bien y esperamos que nos sirva para lo que viene. Tenemos un lindo partido ante Independiente, hay que estar preparado y a pesar de las lesiones, presentaremos un buen equipo”.

Ariel Holan habló previo al partido y enfatizó: “Sabemos que es fútbol y nunca es bueno perder. No estamos acostumbrados a las derrotas, dolieron éstos partidos perdidos. Ahora la Copa Sudamericana es el gran objetivo”.

Emiliano Amor dialogó con VAVEL previo al partido con Independiente y manifestó: “Tuvimos un partido muy malo con Boca que nos fuimos con una amargura importante pero ahora hay que levantar la cabeza contra Independiente y siempre hay que ir para el frente”.

En Independiente se dieron otros testimonios como el de Hugo Moyano, presidente del Rojo, quien opinó sobre los últimos arbitrajes: “Evidentemente, si nos llevamos por lo que nos ocurrió, hay una actitud que no se entiende. Siempre nos anulan goles que se han hecho con toda responsabilidad y cobran penales que son inexistentes. Nos crean dudas este tipo de cosas y una molestia muy grande”.

En cuanto a los próximos partidos del Fortín, tendrá dos como local en el Amalfitani ante Newell’s Old Boys y Unión, mientras que visitará la ciudad de las diagonales para enfrentar a Gimnasia.

Al contrario de su rival, Independiente jugará dos partidos como visitante ante Chacarita en San Martín y ante Belgrano en Barrio Alberdi. Su partido de local será ante Patronato.

El goleador de este torneo es Darío Benedetto, el delantero de Boca Juniors, que lidera la tabla con 5 goles y lo siguen con 4, Maximiliano Romero, Franco Soldano y Darío Cvitanich.

Pasando a la tabla de promedios, Vélez Sarsfield es el único equipo que se encuentra cerca de esa zona. El Fortín tiene un coeficiente de 1.212, está a 10 puntos de Temperley, último equipo que integra esa zona.

La tabla de posiciones es liderada por un solo equipo. Boca Juniors tiene puntaje perfecto con 12 unidades, lo siguen Unión con 11, River Plate con 10, Banfield con 9 y Colón con 9. Independiente está 19º con 4 puntos y Vélez está 13º con 7 puntos.

El árbitro que estará presente e impartirá justicia en el Libertadores de América estuvo presente en tres partidos de esta Superliga: Defensa y Justicia vs Gimnasia, Atlético Tucumán vs Chacarita y Huracán vs Unión.

El partido entre Independiente y Vélez Sarsfield será arbitrado por Facundo Tello.

Esta cancha cuenta con una capacidad para 52.000 espectadores aproximadamente. Fue inaugurado en 1928 siendo uno de los primeros construídos con hormigón armado. Su reinaguración fue el 28 de octubre de 2009 en el partido entre el Rojo y Colón de Santa Fe.

El partido entre el Rojo y el Fortín se disputará en el estadio Libertadores de América, ubicado en el barrio de Avellaneda. Una de las curiosidades es que esta cancha se encuentra muy cerca al estadio de su rival: Racing Club.

El jugador a seguir en Vélez Sarsfield es Maximiliano Romero. El Tigre es uno de los jugadores surgidos de las divisiones inferiores del Fortín y es uno de los escoltas en la tabla de goleadores con 4 anotaciones.

El jugador a seguir en Independiente es Leandro Fernández. El ex delantero del Godoy Cruz anotó la mitad de los goles en el Rojo en este campeonato y es una de las cartas en la zona ofensiva que tiene Ariel Holan.

En los últimos partidos de Vélez, cosechó diferentes tipos de resultados. La victoria se dio ante Atlético Tucumán por 2-0 mientras que empató sin goles ante Talleres y fue goleado en manos de Boca Juniors por 4-0.

Los últimos partidos del Rojo en la Superliga no fueron muy positivos. Cayó en dos partidos y de forma consecutiva, ante Lanús y Godoy Cruz, ambos por la mínima diferencia mientras que empató ante Olimpo por 1-1.

El último partido que disputaron Independiente y Vélez Sarsfield fue justamente en el Libertadores de América. Por la fecha 18 del último torneo, empataron por 1-1 con goles de Emiliano Rigoni y Juan Manuel Martínez.

El penúltimo partido entre ambos equipos se dio en la fecha 11 del Torneo de Transición 2016. En esa ocasión, el Rojo fue el vencedor en Liniers por 2-0 con goles de Jorge Ortíz y Emiliano Rigoni.

El antepenúltimo partido entre el Rojo y el Fortín fue en la última fecha del Torneo de 30 equipos en el 2015. Con gol de Diego Rodríguez, Independiente venció por 1-0 a Vélez.

En Primera División estos dos equipos se enfrentaron en 169 oportunidades. Vélez lleva la ventaja de seis partidos ya que ganó en 60 oportunidades mientras que Independiente lo hizo en 54. Los 55 partidos restantes culminaron en empate. Pasando a las máximas goleadas, Vélez tiene un resultado a favor de 8-0 en 1945 y por el lado del Rojo se registra un 7-1 en 1938.

En cuanto a las estadísticas, Vélez tenía un gran dato a favor que hacía hincapié en la valla invicta. El Fortín no recibió goles en los primeros tres partidos hasta la caída ante Boca Juniors por 4-0.

Independiente tiene la misma cantidad de goles marcados que goles recibidos. Los 4 goles que anotó el equipo de Avellaneda fueron anotados por delanteros: Martín Benítez y Leandro Fernández.

Vélez Sarsfield cayó en la última fecha en el José Amalfitani donde enfrentó a Boca Juniors. Con goles de Frank Fabra, Nicolás Domínguez y Darío Benedetto en dos ocasiones, el Xeneize goleó por 4-0.

¡Mirá lo mejor de la goleada 4-0 de Boca frente a Vélez con goles de Benedetto -dos-, Domínguez -en contra- y Fabra! #TNTSports pic.twitter.com/hFMki6KC0A — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 23 de septiembre de 2017

En su segunda partido como visitante, Independiente perdió por 1-0 ante Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas. El gol de la victoria lo marcó Santiago García de penal.

#SuperligaxFOX | Repasamos los mejores momentos de la victoria de Godoy Cruz sobre Independiente. pic.twitter.com/9XMFOBOcgf — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 24 de septiembre de 2017

Vélez finalizó con su invicto en el torneo tras la derrota ante Boca Juniors en Liniers. Con dos bajas confirmadas en la defensa, el equipo de Omar De Felippe enfrentará a otro de los equipos grandes con la intención de llevarse los tres puntos de Avellaneda.

Independiente buscará volver a la senda del triunfo en la Superliga tras tres partidos sin conocer la victoria. Con una eliminación por Copa Argentina y el boleto en cuartos de final en la Copa Sudamericana, el Rojo intentará trepar en la tabla de posiciones de la Superliga.