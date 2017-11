Omar De Felippe: "Me voy por lo que vi en la cancha y uno me escupió"

De Felippe se va con el 45% de efectividad | Foto: Info Vélez

Vélez Sarsfield cayó en la noche de ayer ante Unión de Santa Fe por 2-0 y sumó su segunda derrota consecutiva al hilo. Tras la caída ante el conjunto tatengue, Omar De Felippe presentó su renuncia y en conferencia de prensa ratificó que su decisión era definitiva y agradeció al “hincha verdadero”.

"Buenas noches para todos, estoy acá para presentarle mi renuncia al presidente. Es un momento doloroso por muchas cuestiones. Las cosas no se dieron como hemos querido, es una lástima haber hecho tanto para llegar a este club y que no se de todo como uno pensaba. Les deseo lo mejor a todos, le agradezco a los dirigentes, a los jugadores, a los que apoyaron y a los que no, entiendan que el camino que queda es muy espinoso porque con esta forma no ayudan a los pibes. Hoy me tengo que ir yo para que esto se descomprima un poco y los chicos tengan la posibilidad de desarrollarse y volver a jugar como lo han hecho", comenzó De Felippe en conferencia.

Luego, Omar manifestó que su decisión es irreversible: “No ando con muchas vueltas. Me voy por lo que vi en la cancha y uno me escupió. Ya no soporto eso porque no estoy a la altura para que un estúpido me venga a escupir. Le deseo lo mejor a una gran institución y a los chicos que están en crecimiento”.

Antes de sus declaraciones, Raúl Gámez había mostrado las intenciones para convencerlo de que siga y el ahora ex entrenador velezano comentó: “Yo se lo agradezco porque mucha gente de este club vio lo que trabajamos. Luego, los resultados mandan, es así. Hay que descomprimir un poco porque se mezcló todo, la política, creo que muchos aprovecharon este momento para esto y ojalá que les vaya bien si le toca ganar las elecciones”.

Al momento de hacer un balance durante su etapa en el club, manifestó: “Estoy agradecido a mucha gente que vino todos los días a apoyar. Hinchas verdaderos, no de una política que lamentan la situación y me dicen que me quede como dijo Raúl, pero no da. Seguramente traigan a alguien para estas dos semanas que restan para el partido ante Huracán, sigue habiendo buenos jugadores y un buen grupo que hay que sostener. Son decisiones que resultan dolorosas pero con el tiempo le hará bien a estos pibes”.