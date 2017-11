Marcelo Gómez: "Nos vamos con una sensación de injusticia"

Gómez no pudo sumar puntos en los dos partidos que lleva como dt del Fortín | Foto: Prensa Vélez

Vélez Sarsfield perdió por la mínima diferencia ante Godoy Cruz en el José Amalfitani y sumó su cuarta derrota consecutiva en la Superliga. Tras la caída ante el Bodeguero, el entrenador Marcelo Gómez habló en conferencia de prensa y se refirió a lo sucedido durante los noventa minutos.

Haciendo un análisis del partido, manifestó: “Me parece que el partido fue netamente favorable a Vélez desde el comienzo hasta el final. El equipo tuvo una propuesta valiente y una entrega absoluta de los jugadores a la hora de correr, manejar la pelota y atacar, mismo el sacrificio para recuperarla y que le rival no progrese. Nos vamos con una sensación de injusticia muy grande”.

Continuando con lo sucedido en Liniers, agregó: “No creo que el rival de hoy tenga jugadores de mayor calidad que los nuestros. Conozco bien a estos jugadores, sé de su capacidad, de sus cualidades y por eso están en la Primera de Vélez. No tuvimos la dosis de fortuna necesaria cuando tuvimos las situaciones, debemos tratar de ser más agresivo con el gol que se nos viene negando”.

El Negro Gómez supo ganar títulos con la camiseta del Fortín y ahora como dt atraviesa un momento diferente. Sobre este presente, declaró: “Es difícil de explicar este presente. Es verdad que participé del momento de mayor gloria en lo deportivo y hoy soy parte de un momento doloroso que yo no creí que iba a llegar a vivir. Siempre quise estar acá donde estoy hoy, entonces debo ser positivo y mirar para adelante, observar el próximo partido y no quedarme con este concepto que evidentemente no es el favorable”.

El Fortín no atraviesa un buen momento ya que se encuentra muy cerca de las posiciones de descenso y sobre ello, Gómez opinó: “Es un momento que no creí que iba a vivir y menos estando al frente de este grupo de jugadores. No veo demasiado beneficioso detenernos en esta instancia y siempre me repuse de situaciones adversas, esta no es la excepción. Tengo mucha confianza en mi capacidad, en mi trabajo y fundamentalmente en los jugadores”.

El próximo lunes, Vélez tendrá otro encuentro decisivo en el Amalfitani. Pensando en Olimpo, el próximo rival, el entrenador velezano cerró: “No me gustaría que nos equivoquemos porque cada error es un gol en contra. Lamentablemente el error es parte de este juego y debemos convivir con él, pero deberíamos que no nos haga tanto daño. Por otro lado, deberíamos volver a convertir porque si uno no hace goles, no puede competir”.